Mentor Vondroušové: Maki tlak ustojí, jen se bojím... Jak vidí tenisový rok?

Loni senzačně vyhrála Wimbledon. Zapustila kořeny v top desítce světového žebříčku. Stala se nejlepším sportovcem České republiky. Ustojí Markéta Vondroušová tlak spojený s obhajobou vydobytých pozic? „Je na to připravená,“ ujišťuje Jiří Hřebec, mentor největší tuzemské tenisové superstar. A jaký podle něj bude tenisový svět roku 2024?

Ve vestibulu tenisového areálu na pražské Štvanici usedáme ke stolku. Na zdi za ním se vyjímá obří fotka Markéty Vondroušové.

„Už když jí bylo šestnáct, říkal jsem, že neexistuje trenér, který by ji mohl zkazit. Měla to v sobě,“ začíná rozhovor Jiří Hřebec a hned dodává: „Já už jen chodím na tréninky, protože to Maki chce, ale trénuje s Honzou Hernychem.“

Jaký bude rok 2024 v podání Markéty Vondroušové? Podle vás je v nejlepším tenisovém věku.

„Vždycky jsem tvrdil, že od čtyřiadvaceti do osmadvaceti jsou nejlepší roky tenistů a tenistek. Už mají nahrané turnaje, mají srovnanou hlavu. Ale byla náhoda, že Markéta zrovna ve čtyřiadvaceti vyhrála Wimbledon. Tohle bych nepředpověděl.“ (usmívá se)

Ovšem už po finále v Paříži, kde v roce 2019 prohrála s Ashleigh Bartyovou, jste uklidňoval maminku Markéty, že její dceru čekají velké úspěchy, ať není smutná.

„Finále v Paříži bylo pro ni moc brzo, to ji úplně semlelo. Pak sice další dva, tři měsíce hrála dobře, vždycky vedla 4:1, 5:2, ale všechno prohrála. Protože se začala divit: Byla jsem ve finále v Paříži, a najednou mě někdo poráží.“

Teď bude tuplem terčem. Všechny soupeřky budou chtít skalp wimbledonské vítězky.

„Jasně. Ale už je na to připravená.“

Z čeho vaše víra pramení?

„Předtím byla ještě v podstatě dítě, dneska už je ženská. Samozřejmě bude terčem všech holek, které se těší, že porazí wimbledonskou vítězku. Ale s tím musí počítat a ona to chápe, není hloupá. Jenom se bojím, i když slovo ,bojím‘