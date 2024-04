Fotbalová asociace má v rukou osud padajícího stadionu: Válka o Strahov!

Dnes ve 14 hodin končí možnost podat nabídky do soutěže vyhlášené fotbalovou asociací. Jde o to, co bude se strahovským Rošického stadionem a přilehlými pozemky. Dlouho očekávaný verdikt se blíží.

Zájem dlouhodobě dává najevo Sparta, která by tu ráda postavila svůj nový stadion, jelikož ten na Letné už nevyhovuje. Na Strahově by podle jejích představ vyrostl stánek s kapacitou nejméně třicet tisíc diváků – tedy největší v Česku.

Sport má zelenou

Soutěžní podmínky umožňují zájemcům rozpracovat i variantu dvě. Ta by zahrnovala směnu pozemků, výstavbu fotbalového stadionu a tréninkového centra podle požadavků FAČR jinde (místo by musel zájemce specifikovat a doložit, že tam lze tyto objekty postavit). Pak by investorovi zbyl Rošického stadion – s tím, že územní plán na místě počítá i nadále s využitím ke sportu.

Za tím účelem se má dokonce přivést tramvajová trať, aby se kopec stal divácky přívětivějším místem. Veřejně zájem o Strahov deklarovala jen Sparta. „Na své náklady zajistíme výstavbu národního fotbalového stadionu a jeho provozování,“ pravil už před rokem generální ředitel klubu František Čupr. FAČR nezveřejnil, kolik uchazečů se do soutěže přihlásilo.

Nejvyšší čas

Zcela jistě je nejvyšší čas něco začít dělat! Na Rošického stadionu se do roku 2022 připravovala fotbalová reprezentace, tartanovou dráhu využívali atleti. Poslední soutěžní zápas Sparta B – Chrudim se tu odehrál 14. května 2022. V prosinci téhož roku byl na základě posudku statika zcela uzavřen a více než rok už jen chátrá.

Konečný návrh řešení, co bude se stadionem, má vedení FAČR předložit na valné hromadě, která je naplánována na 30. května. Vedlejší Velký strahovský stadion (spartakiádní) je v majetku města – i ten bude muset projít zcela zásadní rekonstrukcí. Sparta na jeho ploše má tréninkové centrum a nájemní smlouvu zatím do roku 2040.