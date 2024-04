Znovu s Haškem? Chce to kompromisy, byl jsem nepřijatelný, říká Klusáček

Hašek si nakonec vybral Jaroslavy Köstla a Veselého a podle Klusáčka to byla jedna z věcí, kdy musel vzít v potaz fotbalovou politiku. „Musel udělat spoustu kompromisů a myslím, že i do budoucna s tím bude malinko bojovat,“ tvrdí Klusáček. Sám podle svých slov narazil už v době, kdy ho bývalý sportovní ředitel FAČR Zdeněk Psotka chtěl na pozici trenéra reprezentace do 20 let. Ironií osudu se zanedlouho oba potkali v brněnské Zbrojovce...

Proč by měl být Klusáček na strahovské „černé listině“, pokud jde o trenérské pozice? Lituje toho, že opustil v rozehrané kvalifikaci EURO 2012 realizační tým Michala Bílka? A co pro něho bylo „úplně šíleným signálem“ v minulých volbách šéfů FAČR? Podívejte se na nový díl pořadu LIGOVÝ INSIDER.

LIGOVÝ INSIDER s Luďkem Klusáčkem

Které ligové komety mohou nejvíce pomoct reprezentaci ?

? Čím vynikají stopeři Tomáš Vlček a Robin Hranáč ?

stopeři Tomáš a Robin ? Měl by mít v nominaci na EURO jisté místo Tomáš Chorý ?

na EURO jisté místo ? Co je největší problém Ladislava Krejčího a bude na ME?

Ladislava a bude na ME? Má ještě šanci Vasil Kušej, když přišel o první sraz ?

? Jak vůbec Ivan Hašek zvládá start své mise?

zvládá své mise? Proč český fotbal nejde správným směrem?

správným směrem? Co to znamená, že vyrábí „ stejné prefabrikáty “?

“? Jak se i negativně projevila inspirace à la Trpišovský a Hřebík ?

? Proč Sparta „málem zničila“ Patrika Schicka?

Proč se Jaroslav Veselý vypracoval až k reprezentaci?

Co může dát spolu s Jaroslavem Köstlem Haškovi?

Co se stalo s Bohemians, že se tak propadli v tabulce?

