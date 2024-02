Marné hledání manažera repre: na radaru se ocitli i Grygera a... Rosický

Trenér fotbalové reprezentace je už měsíc znám. O manažerovi to však stále neplatí. Nadějný první pokus skončil last minute odmítnutím ze strany držitele Zlatého míče Pavla Nedvěda, což bylo pro FAČR nepříjemné překvapení. Konkurz tak pokračuje a objevila se plejáda dalších potenciálních kandidátů, ať už to bylo jen v úvahách, nebo vše zašlo dál. A ocitly se mezi nimi i pořádně velké ryby, bývalí reprezentanti, nyní zaháčkovaní v klubech: Zdeněk Grygera, Tomáš Sivok – a dokonce i Tomáš Rosický. Proč hledání nového manažera drhne? A jaká je po mnoha nezdarech nejpravděpodobnější varianta?