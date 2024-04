Slavia vede a Vízek tvrdí: Samochvála Sparty smrděla!

To hraje Slavii do karet... Forma Posledních pět zápasů mluví pro Slavii, která po bezbrankovém derby jen vítězí se skóre 12:2. Získala (včetně derby) 13 bodů, Letenští za stejné období pouhých osm s pasivním skóre 4:6. Nejde jen o body, třikrát více vstřelených gólů za tento úsek je také podstatné. Zvlášť když při bodové rovnosti by po 30. kole mezi »S« rozhodovalo skóre. Rozdíl má nyní o gól lepší Slavia. Program Složitost soupeřů je diskutabilní téma, program ale nabízí Slavii dvě celkem zřetelné výhody: V neděli jde proti Plzni, která tři dny předtím odehraje čtvrtfinále Evropské ligy proti Fiorentině. A derby »S« v nadstavbě patrně bude v programu Sparty předcházet finále MOL Cupu. Zkrátka Slavia, kterou právě rival v poháru vyřadil, má paradoxně díky tomu větší klid na přípravu. Kurzy Bookmakeři (s výjimkou Betana, které vidí šance vyrovnaně) už věří více Slavii. „Hodně napoví hned další kolo. Sparta jede do Vršovic, kde ji čeká extrémně náročný úkol – porazit Bohemians. Klokani málem brali bod i v Edenu v posledním kole. Slavia míří do Plzně, která už skončí v lize téměř jistě třetí a navíc bude mít za sebou ze čtvrtka vrchol sezony v EL. To nahrává hostům,“ komentuje boj o titul bookmaker Tipsportu Petr Urban