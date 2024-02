Každý sudí píská úplně jinak! Jsem zklamaný. A možná startuje éra Sparty

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Minule jsem sudí bránil. Na jedné besedě jsem se potkal s Pavlínem Jirků. On je takový anděl strážný rozhodcovského cechu. Dostal jsem pochvalu. Jenže všeho do času. Já bláhovej si myslel, že borci se na Tenerife u skleničky domluvili, jak budou pískat. Bohužel jim to vydrželo jen jedno kolo. Sparťan Pešek měl být po druhé žluté kartě vyloučen, v Ďolíčku se zase zaměňovala tvrdá hra s fauly. Fakt jsem čekal, že opilecká španělská story bude ku prospěchu fotbalu. No nic, zase jsem se jednou přesvědčil, jak jsem naivní. Každý rozhodčí píská úplně jinak. Někteří to pouštěj, jiný jsou úzkostliví. Začíná jaro a na plotně nám začíná klokotat hutná bramboračka.