Propuštěný vrah Pistorius nemůže sehnat práci: Zametá v kostele

Že se jeho život obrací k lepšímu? Ani náhodou! Slavný handicapovaný atlet Oscar Pistorius (37) prožívá i po odchodu z basy psychické peklo. Nikdo mu nechce dát práci!

Už to jsou tři měsíce, co byl podmínečně propuštěn. Z více než třináctiletého trestu za vraždu krásné přítelkyně Reevy Steenkampové (†29), kterou, podle svých slov omylem, rozstřílel přes dveře koupelny, si odpykal devět let. Z vězeňské cely se přestěhoval do luxusní strýcovy vily, ovšem tím bonusy končí...

Šestinásobný paralympijský vítěz bude mít až do konce trestu v roce 2029 velmi omezený pohyb, kvůli obavám ze msty podsvětí žije za žiletkovým drátem pod dohledem ochranky se psy, chodí za ním přepadové kontroly s testy na drogy a alkohol. A teď se ukázalo, že jej nikdo nechce zaměstnat! „Dvě žádosti o práci poslal i na paralympijský výbor, ale byl rázně odmítnut. Je pro nás stále příliš toxický,“ prozradil jeden z členů IPC.

A tak Pistorius zatím jen šůruje podlahu v nedalekém kostele, kde také navštěvuje bohoslužby. S nikým se nebaví, prý se ani neusměje... „Skoro jsem ho nepoznala. Má delší vlasy a plnovous, navíc viditelně přibral. Vůbec nepřipomíná úspěšného sportovce,“ řekla médiím jeho známá Aida Govenderová. Dočká se Oscar druhé životní šance?