Procházka ve Vegas září, ale i zvážněl: Rakič mele s**ky. Uvidí, kam až zajdu

Samuraj v Las Vegas září nadšením. Jiřího Procházku už v neděli ráno (přibližně 3:00) čeká klíčový duel s elitním Aleksandarem Rakičem na turnaji UFC 300. Na českém bijci je vidět pohoda a změna nastavení oproti poslednímu představení v New Yorku, kde s kamennou tváří vyzařoval soustředění. Dobrá nálada na moment opadla, když měl před novináři reagovat na trashtalk srbského rivala. „Moc mluví. Vůbec mě nezná, ale pozná mě v kleci. Ucítí, jak daleko jsem ochoten zajít, abych zvítězil,“ hrozí.

Zápas se blíží, samuraj vyčkává se širokým úsměvem. O víkendu se Jiří Procházka pobije na mega turnaji UFC 300 se špičkovým Srbem Aleksandarem Rakičem. Ten už má důvod pro obavy. Jednatřicetíletý Čech je totiž plný energie a natěšení z dalšího duelu v Las Vegas, kde minule triumfoval. Do trashtalku, který se rival snaží rozdmýchat, se český bijec nenechává vtáhnout. Přesto soupeře varuje.

Čekání na duel si Procházka krátí mediálními povinnostmi. Ačkoli bývalý šampion nenastoupí na hlavní kartě, zájem o něj rozhodně neopadl. Čelí otázkám od zástupců nejvýznamnější britských i amerických sportovních médií.

„Opravdu se moc těším,“ usmívá se Procházka, když si představuje nástup na očekávaném galavečeru. „Mám radost, že jsem se mohl vrátit tak rychle po posledním duelu v New Yorku. Jsem připravený, dobře naladěný a také zdravý, což minule chybělo,“ pronáší.

Zmínka o zranění, jež českého bojovníka doprovázelo do zápasu v Madison Square Garden, reportéry na tiskové konferenci zaujalo, a tak se doptali. „Nechci se na to vymlouvat, ani o zdravotních komplikacích příliš mluvit,“ reaguje však Procházka. „Můžu asi jen dodat, že příprava na Alexe Pereiru byla neúplná. Naplno jsem trénoval jen týden. Stalo se, teď už je to opravdu jedno. Myslím pouze na sobotní večer.“

Radost z brzkého comebacku a blížícího se boje byla naprosto evidentní. „Cítím se skvěle. Musím se trochu klidnit, protože ve mně burcuje energie, obzvlášť když vidím klec, kde jsem vybojoval výhru nad (Dominickem) Reyesem. Mám pocit, jako bych měl hned skočit do akce,“ září Procházka a pohodí okem po oktagonu ve vedlejším sále komplexu UFC Apex.

Článek pokračuje pod grafikou

Rakič se na tiskové konferenci také usmíval. Na rozdíl od českého soka se ale vzájemný duel pokusil zdramatizovat. „Oba jsme v top pětce. Tento zápas zkrátka musel přijít. Fanoušci z celého světa, hlavě z Evropy, ho chtějí už dlouho vidět a zjistit, kdo je skutečným králem kontinentu,“ říká Srb.

„Až moc mluví,“ mává Procházka nad rivalovými slovy rukou. „Pro mě je to úplně normální zápas, další zkouška v řadě. Netoužím být králem Evropy, ale světový šampionem. Toť vše.“

U „krále Evropy“ však Rakič nezůstal a rýpnul na citlivější místo. „Nestanete se samurajem během dvou let, ne jen kvůli tomu, že si přečtete knížku, kterou vám dá trenér. Je falešný samuraj.“

Když reportéři přetlumočili Rakičovu poznámku Procházkovi, úsměv na chvíli z tváře Čecha zmizel. „To řekl tady? Aleksandar moc mluví. Vůbec mě nezná, ale pozná mě v kleci. Ucítí, jak daleko jsem ochoten zajít, abych zvítězil,“ pronáší český bijec najednou s vážnou tváří a povzdechne si.

„Osobně mě nezná, nechápu pak, proč o mně vynáší soudy. Nikdy jsem neřekl, že jsem samuraj, protože respektuji opravdové válečníky, kteří psali historii. Snažím se jen se světem sdílet nejlepší myšlenky a učení, jež mně samotnému pomohly,“ vysvětluje Procházka a dodává na adresu rivala: „Mele jen sračky.“

Přestože ho Rakičův trashtalk na moment vyvedl z dobré nálady, v zápase se Procházka nenechá řečmi rozhodit ani motivovat. „Nebojuji, protože má na mě někdo kecy. Bojuji s cílem dosáhnout nejlepší verze sebe sama. Ať si kecá, je na něm, aby dokázal, že mají jeho řeči nějakou cenu. Já v zápase ukážu, že jsem lepším bojovníkem, než když jsem do klece vstoupil naposledy,“ vypráví. „Hraje si na drsného gangstera, je ale normální sportovec.“

„Kdybych s ním měl opravdový problém, přijedu k němu domů a zaklepu mu na dveře.“ „Když čeká, že se naštvu a budu prohlašovat: 'Mluvíš lži, já jsem samuraj. Nyní za svá slova zemřeš!' To je přeci blbost. Já si jdu do klece jen pro vítězství,“ říká Procházka už zase s úsměvem ve tváři. „Jestli opravdu věří svým prohlášením, je přesvědčen o nepravdě. V tom případě je mi ho líto.“

Sebemenší vztek či hořkost dokázal český bijec rychle zahodit. Se zájmem pak rivala analyzoval. „V zápasech se jeví jako pracant. Snaží se vytvářet akci a pouštět se do ní vší silou. Pak jen doufá, že nějaká rána najde cíl,“ soudí. „Proti elitnímu a zkušenému Janu Blachowiczovi rozhodně ukázal trvdost. Bylo tam však z jeho strany spousta zbytečný tahů. Celý zápas mi spíš připomínal sparing. Pokud chcete oponenta ukončit, musíte přijmout risk,“ myslí si Procházka.

Rakičova očekávání jsou jasná. Na bývalého šampiona prý má potřebné zbraně: „Myslím, že nastoupí agresivně s obvyklým neortodoxním stylem, který je mu vlastní. Bude to pro nás oba velice náročný zápas. Jiří se cítí v chaosu dobře, můj způsob boje ho ale dokáže zkrotit.“

Procházka reaguje a vysvětluje nečitelný bojový styl. „Není to tak, že bojuju chaoticky a bezmyšlenkovitě. Každý můj pohyb má svůj účel. Vyvolávám reakce, hledám volný prostor, kde mohu zasáhnout.“