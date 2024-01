Pistorius venku z vězení. Jak první den unikl médiím, reakce pozůstalých

Oscar Pistorius získal nárok na propuštění s podmínkou do roku 2029. • Profimedia

Oscar Pistorius získal nárok na propuštění s podmínkou do roku 2029. • Profimedia

Bývalý paralympijský atlet Oscar Pistorius se po sedmi a půl letech dostal z vězení. Kdysi slavný Blade Runner, jihoafrický beznohý běžec, jenž na svých protézách závodil na OH v Londýně, na svatého Valentýna 2013 zastřelil svou přítelkyni Reevu Steenkampovou a od té doby čelí důsledkům. V pátek ráno byl propuštěn na podmínku na svobodu, kde však bude dál pod kontrolou. „My, kteří zůstáváme, si odpykáváme doživotní trest,“ reagovala June Steenkampová, matka oběti.

Reportéři v Pretorii vstávali v pátek hodně brzy. Část se jich postavila před bránu do nápravného zařízení v Atteridgeville, další si zase rozložili tábor na předměstí Waterkloof před domem strýčka Oscara Pistoria Arnolda. Všechno jen proto, aby aspoň na chvilku zahlédli bývalou globální sportovní hvězdu, která od února 2013 žije svůj život ve stínu čtyř osudných výstřelů.

Možná byl Oscar Pistorius někde na palubě bílé dodávky, která věznici opustila. Úředníci pak potvrdili, že během pátečního rána už se nacházel „doma“, v domě svého strýce, kde bude trávit další fázi svého trestu. Po sedmi a půl letech ve vězení byl bývalý paralympionik propuštěn na podmínku.

Na začátku tisíciletí byl Pistorius tváří světového sportu. Na paralympijských hrách získal šest zlatých medailí, ale globální pozornost si získal tím, že i bez lýtkových kostí, které mu byly amputovány v jedenácti měsících, byl schopen závodit se zdravými atlety.

Jeho tažení provázela kontroverze, zda mu jeho karbonové protézy neposkytují oproti ostatním závodníkům výhodu. Pistorius však právní bitvu vyhrál, v roce 2011 na MS v Tegu pomohl Jižní Africe ke stříbrným medailím a zúčastnil se i olympiády v Londýně.

Na svatého Valentýna 2013 však ve svém domě čtyřikrát vystřelil na dveře koupelny, kde se skrývala jeho přítelkyně Reeva Steenkampová, která střelným zraněním na místě podlehla. Pistorius se hájil tím, že si svou milou uprostřed noci spletl se zlodějem.

Jde do luxusní vily svého strýce

Jeho argumentace nejdřív zabrala, v roce 2014 byl uznán vinným zabitím z nedbalosti, o svobodu přišel jen na necelý rok a byl propuštěn do domácího vězení. Později byl ale jeho čin překvalifikován na vraždu, za kterou dostal nejprve šest let a po dalším odvolání trest na 13 let a pět měsíců. Pistorius se v minulosti neúspěšně snažil o propuštění na podmínku. V listopadu mu však komise pro podmíněné propuštění tuto cestu umožnila.

Důležitou součástí rozhodnutí byla Pistoriova spolupráce v programu tzv. restorativní justice, která spočívá v komunikaci mezi odsouzeným a blízkými oběti. Pistorius se v červnu 2022 setkal s Barry Steenkampem, otcem své přítelkyně Reevy, kterou při incidentu zabil. Vloni se znovu setkal s Barrym a tentokrát i s Reevinou matkou June.

„Jenom Oscar zná pravdu. June a já jsme chtěli vědět to, co jsme cítili jako pravdu, že ji skutečně zabil ze vzteku,“ řekl tehdy Barry Steenkamp v rozhovoru pro pořad stanice ITV Good Morning Britain.

Pistoriova přiznání se ale nedočkali. Barry vloni na podzim zemřel, ale jeho manželka June připustila, že se proti propuštění viníka na podmínku nestaví.

„Podmíněné propuštění Oscara Pistoriuse za určitých podmínek mě a Barryho utvrdilo v důvěře v jihoafrický soudní systém,“ uvedla June Steenkampová. „Dostalo se Reevě spravedlnosti? Odseděl si Oscar dost? Spravedlnosti nemůže být dosaženo nikdy, protože naše milovaná se nikdy nevrátí. Žádný čas ve vězení nám Reevu zpátky nevrátí.“

Pistorius bude po odchodu z vězení bydlet v luxusním sídle svého strýce, až do roku 2029 ale bude muset plnit pravidla podmínky. Nesmí například požívat alkohol, podléhá omezením, kdy může opouštět dům, musí se účastnit programů na zvládání hněvu a proti násilí vůči ženám. Bude také vykonávat veřejně prospěšné práce a nesmí ani komunikovat s médii.

June Steenkampová zatím doufá, že se jí dostane klidu od veřejné pozornosti.

„My jsme si tohle nevybrali. Mnohem raději bychom měli naši dceru živou a smějící se s námi,“ řekla June Steenkampová.

Oscar Pistorius Narozen: 22. listopadu 1986 (37 let) Největší sportovní úspěchy: Stříbrná medaile ve štafetě na 4x400 metrů na MS v Tegu 2011, účast na OH v Londýně na 400 metrů Největší úspěchy jako paralympionik: Šestinásobný vítěz paralympiády v letech 2004 - 2012

Čas v kauze Oscara Pistoria

14. února 2013

Oscar Pistorius byl zatčen ve svém domě v Pretorii poté, co čtyřikrát vystřelil na dveře koupelny, za níž se skrývala jeho přítelkyně Reeva Steemkampová, která při incidentu utrpěla smrtelná zranění. Pistorius tvrdil, že si ji spletl s vetřelcem a jednal v domnění, že je ohrožen jeho život.

V Porth Elizabeth se konal pohřeb Reevy Steenkampové, Pistoriovi začal soud o propuštění na kauci.

Pistorius byl propuštěn na kauci v hodnotě milion randů.

V Pretorii začal soud, žaloba se snažila dokázat, že Pistorius vědomě vraždil.

Pistorius byl odsouzen, ale ne za vraždu, nýbrž za tzv. zaviněné zabití, neboli zabití z nedbalosti.

Trestem bylo pět let ve vězení, Pistorius si trest odpykával ve věznici Kgosi Mampuru II s tím, že mohl být po uplynutí šestiny trestu, deseti měsících, propuštěn do domácího vězení.

Po necelém roce byl Pistorius propuštěn do domácího vězení, v němž měl zůstat do roku 2019.

Odvolací soud překvalifikoval Pistoriův čin na vraždu

Pistorius byl poslán do vězení na šest let

Odvolací soud jeho trest zvýšil na třináct let a pět měsíců

Komise pro podmíněné propuštění rozhodla o tom, že bude Pistorius propuštěn na podmínku

Pistorius byl po necelých osmi letech ve vězení podmínečně propuštěn

Vzpomínka na Oscara

V ten den byl Oscar Pistorius na vrcholu. Koncem května 2012 se celý svět klaněl před jeho příběhem postiženého atleta, který se chystal na svůj přelomový start na olympijských hrách v Londýně. V téhle pozici tenkrát Pistorius díky organizátorům Zlaté tretry přijal pozvání k online rozhovoru s čtenáři webu iSport.cz. Seděl jsem tehdy u počítače v ostravském hotelu Clarion, překládal mu otázky a pak psal jeho odpovědi.

Pistorius tehdy vypadal jako pohodový chlapík. Na čele měl žluté zrcadlovky a byl v dobrém rozmaru. Když čekal na další otázku, surfoval si na svém telefonu, ale ochotně odpovídal.

Lidé na chatu mu vyjadřovali obdiv, často se ptali na jeho protézy. Řekl jim mimo jiné, že ho absence spodní části nohou v běžném životě nijak neomezuje. Vyšlo najevo, že tehdy neregistroval nastupující českou hvězdu Pavla Masláka, a když měl vyjmenovat tři české atlety, omluvil se: „Na statistiky nejsem ten nejlepší, vím toho asi víc o fotbale, než o atletice…“

Pistorius tehdy vyprávěl taky o radostech svého života. Mluvil o sponzorských penězích, které mu například umožňovaly vlastnit několik dostihových koní. Tehdy zbývalo jen devět měsíců do chvíle, po které jeho život už nikdy nebude stejný.