Pozdvižení kolem Schumacherovy exšvagrové: Vyhazov kvůli rodinnému tajemství!

Riziko, které nehodlali dále podstupovat. Přesně to je konec Cory Schumacherové (47), bývalé manželky Ralfa Schumachera (48), v populární německé reality show. Šéfové televizní stanice se totiž obávali, že by mohla způsobit problémy, které by ovlivnily život Michaela (55), slavnějšího bratra její někdejší lásky. O co přesně jde?

Patnáct let. Tak dlouho trvalo manželství bývalého závodníka formule 1 Ralfa Schumachera a modelkou Corou. Během těch let přicházela jeho drahá polovička pravidelně do kontaktu s ostatními členy rodiny svého muže včetně legendárního Michaela a jeho ženy Corinny, se kterými si rozuměla. Právě tento fakt se stal trnem v oku šéfům televize, na které se vysílá německá reality show s názvem Ich Bin Ein Star (v překladu Jsem hvězda), která se odehrává v džungli.

Podle britského deníku The Sun jim vadilo riziko, že by si mohla Cora během přímého přenosu pustit pusu na špacír a prozradit rodinné tajemství ohledně zdravotního stavu Michaela Schumachera. Jakákoliv absence diskrétnosti by znamenala porušení gentlemanské dohody mezi televizní stanicí RTL a rodinou sedminásobného šampiona F1, podle které nebude stanice zasahovat do Michaelova soukromí.

Samotný Ralf ale žádnou zášť ke své exmanželce nechová. Cora se od něj naopak dočkala blahopřání k účasti v reality show, přičemž samotný bratr závodnické legendy uvedl, že spolu účast v televizním pořadu několikrát probírali. Pro německý list Bild navíc Ralf uvedl, že mezi ním a Corou panují dobré vztahy. Navíc se nechal slyšet, že nemá obavy o vyzrazení tajných informací ze strany své bývalé ženy. „Myslím si, že Cora si bude chtít v reality show najít své vlastní téma a nebude vytahovat naši minulost,“ pověděl pro Bild.

Odchod Cory z reality show byl oznámen na sociální síti. „Cora trpí kašlem a rozhodla se, že se již necítí na dobrodružství v džungli fit. Přejeme jí jen to nejlepší!“ zní oficiální stanovisko. Modelku, která má účet na platformě OnlyFans, mělo dlouhou dobu trápit onemocnění covid-19 a kvůli kouři vycházejícího z táborového ohně měla potíže s dýcháním.