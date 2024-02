Obvinění šéfa šampiona Verstappena z obtěžování: Důležitý krok v kauze!

Měli by se plně soustředit na start nového ročníku Formule 1, který už pomalu klepe na dveře. Místo toho musí ve špičkové stáji Red Bull, za kterou jezdí i aktuální šampion Max Verstappen (26), řešit velice nepříjemnou záležitost. Konkrétně obvinění šéfa Christiana Hornera (50) z obtěžování, kterého se měl dopustit na jedné ze zaměstnankyň. Nyní se kauza pohnula kupředu.

Neví, kam dřív skočit. V závodnickém týmu Red Bull prožívají opravdu rušné dny. Nejenže úspěšnou stáj F1 čeká v blízké budoucnosti představení nového vozu a start sezóny, ale do toho ještě musí řešit kauzu v podobě obvinění šéfa Christiana Hornera, který měl podle informací zahraničních médií sexuálně obtěžovat svou podřízenou.

Manžel Geri Halliwellové, která se proslavila coby Ginger Spice v hudebním uskupení Spice Girls, ale tohle obvinění razantně odmítá. „Je vystavený temným silám ze Salcburku, které ho chtějí zničit a odstavit od moci,“ uvedli jeho právníci. Mluvčí stáje na druhou stranu řekl, že případ bude vyřešen co nejdříve. „Poté, co byla naše společnost informována o určitých obviněních, bylo zahájeno nezávislé vyšetřování. Tento proces, který již probíhá, provádí externí specializovaný právník,“ tvrdil mluvčí podle nizozemského deníku De Telegraaf.

O tom, že se nejedná o pouhá slova do větru, svědčí i datum slyšení. To se s Hornerem uskuteční v pátek 9. února. Všechno ale může být jinak, jak uvedl nejmenovaný zdroj pro britský deník The Sun. „Christian měl obavy z jejího chování a dal najevo, že se mu to nelíbí. Poté si jeho podřízená stěžovala na panovačné chování, což rozpoutalo tuto krizi v týmu,“ prozradil zdroj. Je tedy jablkem sváru pouze boj o moc, nebo se Horner opravdu dopustil sexuálního obtěžování? To se nejspíš brzy vyjasní...