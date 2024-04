Slavný hokejista Voráček prožívá velkou bolest: Zdrcující slova o těžké nemoci sestry!

Během své bohaté kariéry platil za jednoho z nejoblíbenějších hokejistů v Česku. Aby taky ne. Jakub Voráček (34) byl sympaťákem na ledě i mimo něj. V soukromém životě ale dodnes prožívá těžké chvíle. Jeho sestra Petra totiž trpí nevyléčitelnou nemocí. Nyní se někdejší reprezentant o tomto bolestivém tématu rozpovídal. Jak to jeho sestra zvládá?

Obrovský šok a rána. Přesně to byla pro Jakuba Voráčka diagnóza lékaře, když mu před lety oznámil, že jeho drahá sestra Petra trpí roztroušenou sklerózou, zákeřným onemocněním, které se v současnosti zatím nedaří plně vyléčit. Rozhodl se tedy založit Nadaci Jakuba Voráčka, která se věnuje pomoci pacientům s touto nemocí.

„Poté, co byla diagnostikována moje ségra s roztroušenou sklerózou, procházela různými vyšetřeními. Zjistil jsem, jaké ti pacienti mají podmínky, a uvědomil jsem si, že těm pacientům není věnována taková pozornost a péče. Přitom oni to potřebují nejvíc. Mozek vám funguje, ale tělo ne," řekl ryšavý sportovec v rozhovoru pro web extra.cz.

A jak se jeho sestře daří po několikaletém boji? „Ségra se zatím drží. Je na tom docela dobře. Ale je pravda, že ti pacienti se prostě zhoršují. Já jsem těch pacientů poznal už hodně a to nezastavíte. Šla dolů i psychicky, a tak jsme se rozhodli, že těm pacientům zajistíme i psychoterapii,“ přiblížil Voráček nelehkou situaci a pokračoval.

„Byla to rána. Byl jsem v takovém tom největším rozkvětu a jí diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Využil jsem tu pozornost okolo sebe," popsal mistr světa z roku 2010 počáteční situaci ohledně sestřiny nemoci. A jak je na tom Voráček aktuálně se svou nadací? Nutno říct, že velmi úspěšně.

Nadace Jakuba Voráčka se totiž letos stane neziskovým partnerem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Co na to říká? „Těším se moc. Bavili jsme se o tom už asi dva nebo tři roky, teď to konečně klaplo. Jsem moc rád, že máme tuhle příležitost. Pro ty pacienty je každá koruna důležitá a dá se říci, že jim to může zachránit život. Teď mám na tu nadaci navíc více času, tak jsem moc rád," vyjádřil se majitel 1058 zápasů v nejlepší hokejové lize světa.