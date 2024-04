Slovenská tenisová hvězda Cibulková: Luxus v Paříži!

Tvrdou dřinu je čas od času potřeba odměnit něčím příjemným. Jako to před pár dny udělala Dominika Cibulková (34). Slavná extenistka už od loňského října maká na tom, aby měla postavu jako dřív. A nyní si udělala parádní výlet do hlavního města Francie. Jak výlet do Paříže v jejím podání vypadal?