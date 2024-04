Čerstvá maminka Puskarčíková prozradila: Nečekaná komplikace po porodu!

Narození potomka, obzvlášť toho prvního, je v životě ženy snad nejkrásnější zážitek v životě. Jako například v případě Evy Puskarčíkové (33), která před několika dny přivedla na svět syna Parida. Následky porodu ale mají někdy i svou stinnou stránku. Jakou? To prozradila sama exbiatlonistka.

Puskarčíková prožívá společně se svým italským fešákem Thomasem Bormolinim jedny z nejradostnějších chvil v životě. V úterý 16. dubna se jim totiž narodil syn Paride. Úžasnou zprávu zveřejnili o pět dní později. „Tak jsem tady! O dva týdny dříve, 16.4. Ať si pomalu zvykají na překvápka a že odteď je vše podle mě,“ napsala držitelka olympijského bronzu na instagramu.

Během otázek, které jí kladli její sledující na sociální síti, ale prozradila i jednu nepříjemnost, která se po porodu objevila. „Co vás na porodu a období po nejvíc překvapilo?“ zněl dotaz. Puskarčíková následně prozradila nemilou komplikaci. „Že jsem začala sedět,“ napsala se smějícím se emotikonem.

„Je to blbý, říkat to takhle veřejně, já vím. Ale ty vogys, člověk aby se myl pětkrát denně. Asi hormony,“ postěžovala si elitní sportovkyně. Evu alespoň uklidnil fakt, že se nejedná o nic neobvyklého, jak ji ujistily další uživatelky. „Ježíš, mám to úplně stejně. Si připadám jako prase, tak jsem ráda, že nejsem jediná,“ zněl obsah zprávy.

Jedna z uživatelek dokonce přišla s vysvětlením, proč se tak děje. „To je kvůli Paridovi, aby vás poznal. Ale jako fakt!“ ujišťovala Puskarčíkovou. „Chudák. ,Jdi za smradem´,“ reagovala na to sympatická blondýna se smíchem. Důležité ovšem je, že jak čerstvá maminka, tak i její novopečený potomek jsou v pořádku.