Voráček vysvětlil: Necelé procento naděje kvůli synovi. Aby mě viděl hrát

Tušil, že ten moment přijde. Přišel. 34letý hokejový útočník Jakub Voráček, třetí nejproduktivnější Čech v historii NHL, se na led na 99 procent nevrátí. Důvod? Opakované otřesy mozku. Promluvil o tom pro CNN Prima NEWS . Potom ale slova mírnil. Oficiální konec zatím neohlásil. Proč si nechává zadní vrátka? „Chtěl bych, aby mě syn viděl hrát. I když je to možnost 0,1 procenta,“ vysvětlil mistr světa z roku 2010 pro iSport a deník Sport.

O tom, že kvůli nepřejícímu zdraví bude muset tenhle krok udělat, se vědělo delší dobu. Byl s ním smířený. Přesto když ten okamžik nastal, objevilo se víc verzí.

Končí, nebo ne?

„Na led už mě hlava a zranění nepustí. Teď už to můžu říct oficiálně. Je to součást hokejové kariéry. Všechno jednou končí a něco nového, někdy i krásnějšího, začíná,“ řekl Voráček CNN Prima News.

Následná jeho mediální vyjádření už tak ostrá nebyla. Pro web iSport.cz a deník Sport to povysvětlil. Nechtěl vyhlásit oficiální konec kvůli synovi. Matěj se narodil během světového šampionátu v Bratislavě v roce 2019, je mu tedy pět let.

„Je to můj velký fanoušek. A nejenom můj, ale miluje celkově hokej,“ vysvětluje Voráček. Takže si drží malinkou naději, že ho právě Voráček junior ještě uvidí v akci. „I když vím, že to není ani jedno procento,“ reaguje smířlivě.

Ale zázraky se dějí. Takže i s touhle nicotnou variantou kalkuluje. Proto dveře ještě definitivně nezabouchnul. Je to však jenom spíš zbožné přání. Realita je nekompromisní. Konec.

Někdejší kapitán reprezentace, jenž ji s céčkem na dresu vedl i v roce 2015 při domácím šampionátu v Praze, se potýkal s komplikacemi poté, co prodělal otřes mozku. Opakovaně. „Čtyři byly takové těžší, osm menších,“ přiznal útočník, který v této sezoně působil jako člen realizačního týmu kladenských Rytířů.

S nimi se udržel v extralize, takže i jemu se ulevilo. Zvlášť pro něj, kladenského patriota, to byla srdeční záležitost. Na starost mě hlavně hru v přesilovkách. Po pondělním zápase v Brně rozdal spoustu podpisů, řada fanoušků se s ním chtěla vyfotit.

Teď už s bývalým hokejistou… Voráček v NHL zvládl 1058 zápasů, v nichž pobral 806 bodů (223+583). V historické produktivitě mezi českými hráči jsou před ním pouze Jaromír Jágr a Patrik Eliáš. Pokud jde o počet odehraných utkání, patří mu sedmé místo.

Nebýt zdravotních potíží, mohl na tom být mnohem lépe. Vždyť poslední soutěžní zápas za zámořský Columbus odehrál už v listopadu 2022. Potom byl umístěný na listinu dlouhodobě zraněných hráčů a nad jeho kariérou už se povážlivě smrákalo.

Loni v březnu převzala jeho smlouvu Arizona, ale za Coyotes si nezahrál. Po této základní části mu kontrakt vypršel. Což byla příležitost, že mohl konec oznámit.

„Nebylo těžké se smířit s tím, že je konec. Věděl jsem, že to nejde. A když něco nejde, tak nemá cenu si nad tím lámat hlavu. Nejsem sebelítostivý, když něco nejde. Prostě to tak je. Život není jenom o hokeji, vnímal jsem to takhle celou kariéru,“ dodal účastník šesti mistrovství světa, který celkem za národní tým odehrál 83 utkání, v nichž nastřílel 16 gólů.

V roce 2010 v Německu oslavil zlato, o rok později v Bratislavě bronz. Při nadcházejícím domácím mistrovství bude působit jako jeho ambasador. Nebýt zdravotních potíží, s největší pravděpodobností by si na něm zahrál. Stejně jako v roce 2015 s kapitánským céčkem.

Realita je jiná. Veleúspěšné kariéře musel zamávat. I když necelé procento naděje si drží. Kvůli synovi.