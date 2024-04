Boj o život legendárního slovenského komentátora: Při tenisovém utkání se mu zastavilo srdce!

Populární sportovní komentátor Dušan Gabáni (77) zažil na konci minulého týdne hrůzostrašné okamžiky, když mu při tenisové partičce s jeho přáteli selhalo srdce. Díky duchapřítomnosti zaměstnanců sportovního areálu se však známou televizní osobnost podařilo zachránit.

Dramatická událost se odehrála v pátek na kurtech tenisového Slovanu Bratislava. Legendární komentátor a novinář Dušan Gabáni při čtyřhře se svými kamarády náhle zkolaboval a nejevil známky života. „Dušan hrál čtyřhru se svými přáteli. Když jsem přišel, tak už tam ležel. Zkolaboval a museli ho oživovat. Naštěstí mu první pomoc pomohla a sanitka ho následně odvezla do nemocnice,“ řekl jeden ze svědků pro cas.sk.

O celé situaci promluvil také kondiční trenér Peter Lopata, který byl přímo u resuscitace Dušana Gabániho. „Lidé najednou začali křičet. Rychle jsem vyběhl na kurty a viděl jsem člověka převaleného na bok. Když jsem k němu přiběhl, zdálo se mi, že nedýchá a už je lehce modrý,“ popisoval Lopata vypjatou chvíli pro Šport24.sk.

„Otočil jsem ho na záda a v tu chvíli mi podali mobil, přes který mi operátorka záchranné služby začala dávat pokyny. Okamžitě jsem tedy zahájil masáž srdce,“ pokračoval.

„Masáž srdce jsem dělal panu Gabánimu asi minutu a půl, ale stále nereagoval. Poté přiběhl otec jednoho z dětí, který mě vystřídal a také správce kurtů, který přinesl defibrilátor. Ten jsme panu Gabánimu připojili a udělali diagnostiku, která následně vyhodnotila, že mu máme dát elektrický šok. To následně zabralo a pan Gabáni začal dýchat. Po příjezdu sanitky byl následně převezen do nemocnice,“ zakončil emotivní vyprávění Lopata.

Známý komentátor však nemá zdaleka vyhráno. „Je v nemocnici v kritickém stavu na ARO,“ řekla pro cas.sk rodina Gabániho, který je hospitalizován v Národním ústavu srdečních a cévních onemocnění v Bratislavě.

Gabáni, kterého v roce 2012 uvedli v anketě Osobnost televizní obrazovky do Síně slávy, přes 20 let komentoval fotbal, lyžování a atletiku na slovenské veřejnoprávní televizi, kde spolupracoval s takovými jmény jako Karol Polák nebo Ivan Niňaj. V roce 2001 odešel do sportovní redakce TA3, kde skončil na podzim 2023.