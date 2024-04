Hertlova česká podpora proti Dallasu: Nadchl Adamczykovou!

To byl zážitek! Český hokejista Tomáš Hertl (30) momentálně bojuje v dresu Vegas Golden Knights proti Dallasu. Do města hazardu se odchovanec pražské Slavie přesunul teprve nedávno, ale i přesto ho už stihla osobně přijet podpořit známá krajanka Eva Adamczyková (31). A evidentně přinesla štěstí!

Minulé úterý započal Hertlův manšaft boj v playoff. V tom narazili na Dallas a hned na úvod si mohli Zlatí rytíři připsat výhru. A s rivalem si tým z Nevady poradil i napodruhé. Na utkání navíc dorazila fandit i česká snowboardistka Eva Adamczyková. Zlatá medailistka z Her v Soči se zážitkem pochlubila na sociálních sítích.

S fanoušky se podělila o fotku z haly a podle úsměvu je zřejmé, že si tuhle návštěvu Eva vychutnávala. V příspěvku označila hokejistu Tomáše Hertla, kterému poděkovala. „Byl to once in a life time zážitek,“ pochvalovala si prožitek reprezentantka, která příznivce nedávno překvapila blonďatou hřívou.

A zdá se, že Evina přítomnost týmu přinesla štěstí! Zatímco Ve čtvrtečním zápase zvítěžil Hertlův tým 3:1, v nedělním duelu už na svého soka z Texasu nestačil a po prodloužení počítal první prohru v sérii.