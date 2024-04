Nedvěd řekl, o koho „prosí“ na farmě. Vrána má prý na MS velkou šanci

Deset hráčů skončilo, stejný počet posil z NHL je nahradí. Na turnaji Betano Hockey Games v Brně se český tým od čtvrtka představí s tuctem hráčů ze zámořských soutěží. Každý z nově příchozích dostane šanci ve dvou zápasech, nikdo nemá předem nic jisté. „Neznamená to, že když máte nálepku NHL, budeme všem garantovat místo na mistrovství světa,“ uvedl na tiskové konferenci generální manažer reprezentace Petr Nedvěd.

Prvořadé bylo sestavit co nejsilnější mužstvo pro turnaj v Brně. Po něm se kádr zúží. Pro Radka Gudase, Ondřeje Paláta nebo nejlepšího střelce loňského šampionát Dominika Kubalíka budou České hry stejným testem jako pro všechny ostatní, Mezitím by se mělo zapojit taky pět až šest extraligových finalistů z Třince a Pardubic.

Náskok měli obránce David Špaček a útočník Jakub Vrána, který v reprezentaci dostal novou šanci. Nastoupili už proti Slovensku a vedli si skvěle. „Obě utkání zvládl s grácií,“ řekl o druhém z nich na dotaz deníku Sport Petr Nedvěd. „Moc dobře ví, o co hraje. Přijel připravený, na ledě byl cítit. Když bude takhle pokračovat, má velkou šanci jet na mistrovství světa.“

V národním celku se nyní sejde dvanáct hokejistů ze zámořských soutěží. „Jejich počet přitom nehraje roli. Jde o kvalitu a hráče samotné. Kdybychom měli sedmnáct lidí z Evropy, zbytek z NHL a mužstvo bude mít kvalitu, nikdo s tím nemá problém. Vycházíme z toho, že hráči tam hrají z nějakého důvodu, což ale neznamená, že budeme všem garantovat místo na šampionátu,“ uvedl generální manažer.

Čeká se i na hráče z farem. Na Nedvědově seznamu jsou David Jiříček (Columbus), Radim Šimek (Detroit) a Jiří Smejkal (Ottawa). „Kdyby byl fit a prošel výstupními kontrolami, s největší pravděpodobností by se připojil. Ale není to na pořadu dne, vyhráli v prodloužení. Se Stevem Yzermanem (GM Detroitu) jsem měl hovory ohledně Šimka. Tajně jsem doufal, že nám ho uvolní. Ale trenéři si přejí, aby zůstal na farmě. Je důležitou součástí týmu, musíme čekat. Jedině kdyby nehrál, pošlou nám ho prvním letadlem,“ uvedl Nedvěd.

Větší šance je u Jiříčka, o němž dlouze rozmlouval s klubovým bossem Johnem Davidsonem. „Snažím se o to, aby nám ho před mistrovstvím světa pustili, i kdyby farma pokračovala. Ale zaručit se nic nedá. U Šimka se rozhodli, že dokud bude záložní tým hrát, pokračuje tam.“

Lukáš Rousek a Jiří Kulich z farmy Buffala na šampionát nepojedou. „U nich sehrálo roli, že s nimi nemáme zkušenost z mistrovství světa. Kdyby nepostoupili do play off, chtěli bychom se na ně podívat, ale to se nestane. Na šampionátu tedy nebudou,“ vysvětlil Nedvěd.

Další hráči pokračují v play off NHL. Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou dělí jedno vítězství od postupu přes Toronto, slibně má nakročeno Carolina s Martinem Nečasem, stejně jako Vancouver s Filipem Hronkem. „Sledujeme, jak se play off vyvíjí, hráče, které máme v prvních dvou pětkách a jsou stále ve hře. Teď je však pro nás aktuální Brno, po něm rozhodneme, kdo pojede do Prahy,“ pravil trenér reprezentace Radim Rulík.

„Klukům přejeme, aby došli co nejdál, ale kdyby vypadli, bylo by škoda si na ně nesáhnout,“ poznamenal Petr Nedvěd. U Tomáše Hertla však účast téměř vyloučil. „Má zájem, jsme domluveni, chce reprezentovat. Série Vegas s Dallasem ještě nekončí. Nicméně otázka je, jak na tom bude Tomáš zdravotně a zda projde výstupními pohovory. Ale i kdyby prošel, nemyslím, že ho klub uvolní,“ usoudil.

Naopak jistotou je, že všichni tři gólmani v Brně budou z NHL. „Bavili jsme se i o jiných jménech, ale tohle nám dávalo největší smysl,“ řekl Nedvěd. V týmu je v současné době 32 hráčů, počítá se s dalšími pěti až šesti finalisty a před šampionátem čekají reprezentaci už jen tři utkání. Tohle tady ještě nebylo. „Pokud by měli mít jisté místo, tolik jich tam nebude. Jenže oni to jisté nemají. Musí se postupně ukázat v nejlepším světle, aby šanci dostali. Po Brně se dozvíte, kdo pojede do Prahy,“ připomněl kouč Rulík.