Pardubické změny v kádru: tři jisté odchody. Vyjde vysněné eso dopředu?

Po prohraném finále proběhnou v Pardubicích pohovory s hráči. A pak? Vicemistr zkusí vyhlížet dobrý nákup, minimálně tři útočníci určitě odejdou. Ale nemělo by jít o zběsilou akci, že Dynamo už teď lanaří hvězdy za každou cenu. Snem je podpis Tomáše Noska, ale o něj by měl být stále zájem v NHL. Měl by se hledat i další člen trenérského štábu Marka Zadiny. Ten na pozici hlavního kouče zůstává dál.