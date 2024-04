Klíče zlaté cesty Ocelářů: kouzelník Houdini i víra. A Kacetl? Pořád démon

Třinečtí Oceláři slaví pátý mistrovský titul v řadě za sebou. Šestý za posledních třináct let. A tentokrát pro ně zlatá jízda snad ani náročnější být nemohla. Všechny série play off urvali v sedmi zápasech, dvakrát po prodlouženích a v semifinále se Spartou historicky otáčeli ze stavu 0:3 na zápasy. Jaké byly klíčové body v cestě za Masarykovým pohárem?

Co si budeme dlouze vykládat? Kdyby v šestém semifinále za stavu 1:0 v poslední třetině netrefili sparťanští útočníci Kryštof Hrabík s Filipem Chlapíkem tyčky a brankář Jakub Kovář si tu svoji v čase 59:59 lépe utěsnil, byla by zlatá éra Třince u konce. Daniel Voženílek vyrovnal a odvrátil vypadnutí 0,2 sekundy před sirénou. Štěstí? Ano, je potřeba. Ale Oceláři v podobně klíčových momentech spíš ukazují víru. Trefně to říkal bývalý třinecký útočník Tomáš Marcinko. „Nic se neděje z náhody, z nějakého štěstí. Buď správné věci děláte, nebo ne. A V Třinci je dělají.“

Lehne jeden, naskočí druhý

V každém play off vyskočí hrdina, lídr, tahoun, který svůj tým na zádech „donese“ ke zlatu. I Třinec osobnosti má, ale tentokrát tým nepadal a nestoupal s jednou hvězdou. Jen si vezměte, jací hráči postupně vypadli. Těsně před play off nejproduktivnější bek Jakub Jeřábek. Ve druhém finále další klíčový obránce Martin Marinčin, pak i zkušený útočník Andrej Nestrašil. A kanonýr Martin Růžička hrál většinu play off přes bolest. „Jakýkoliv jiný tým by bez takových borců šanci ztratil. Ale Třinec je Třinec,“ glosoval Vladimír Vůjtek. „Soudržný tým. Vždycky vyroste někdo nový.“