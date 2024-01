Tenistka Kvitová se po 11 letech odstěhovala domů: Sbohem Monaku!

as

Autor: as

Azyl definitivně opustila, teď ještě změnit všechny náležitosti na úřadech a je z ní zase Češka se vším všudy! Tenisová hvězda Petra Kvitová (33) se odstěhovala z daňového ráje v Monaku!

Naposledy se vyfotit před ikonickým kasinem, naházet do auta těch zbylých pár tašek a frčíme do Česka! Tak podle informací Blesku vypadalo stěhování české tenisové hvězdy. Žádné kamiony, kontejnery a armáda pomocníků. Vše zvládla během víkendu se svým manželem Jiřím Vaňkem (45).

Kouzelné večery

Trvalé bydliště v kouzelném knížectví si vyřídila v roce 2013, ustála i kritiku některých tuzemských politiků. To už měla status globální celebrity vydělávající desítky milionů. Ty sice v drtivé většině danila v zemích, kde je na turnajích, případně podpisem sponzorských smluv vydělala, nicméně už jen kvůli zastropovanému pojištění dávalo smysl stát se Monačankou.

Zamilovala si to tam, a to nejen díky ekonomickým výhodám. Stačilo vyběhnout z apartmánu a mohla se procházet v přístavišti plném luxusních jachet. Vykoupat se v moři, vyčistit si hlavu turistikou, omrknout butiky. Žádná studená deštivá slota, ale pořád příjemné klima. Krása! A tréninkové podmínky tu měla také ideální. „Večery v Monaku jsou ty vůbec nejkrásnější! Prostě to tady zbožňuji,“ hlásila opakovaně.

Už jen turistka

Teď už ale nedávalo smysl držet si drahý apartmán. Petra otěhotněla, nejspíš nadobro sekla s kariérou, tenisové výdělky už nebudou. „Jako nastávající maminka není aktivní tenistka, a tak se z Monaka stěhuje do Prahy,“ potvrdil Blesku její mluvčí Karel Tejkal. Jak často se bude Kvitová do oblíbeného monackého knížectví vracet coby turistka?