Trampoty pana Kämpfa: Reprezentant uvízl v Torontu, nepustili ho do letadla

Na defenzivu je machr, takže po něm Radim Rulík skočil mlsně jako hladový žabák po octomilce. Jen to cestování na světové šampionáty útočníkovi Toronta Davidu Kämpfovi (29) moc nejde.

Pamatujete. Před dvěma lety na MS už byl vyhlášený obranář dávno v Tampere, když jeho zatoulaný bágl jezdil na pásu letiště v Helsinkách. Zmatek způsobil přestup ve Frankfurtu. „Jsem tady, ale nemám hokejovou tašku ani kufr,“ pokrčil rameny.

Bez místenky

Letos po těžké sezoně spěchal nároďáku pomoct znovu. A transport měl jako tradičně háček. A to hned v Torontu. „Je nám líto, ale v letadle již není místo,“ slyšel před nástupem na palubu při odbavení. Půvabná manželka Eliška o rodinných trampotách reportovala přímo z Pearsonova mezinárodního letiště, kde i se synem Michaelem a jejich čokoládovým labradorem Dobbym v přepravce na zvířata trpěla v přeplněné hale.

Stíhá v klidu

Anabázi popsala Eliška před půlnocí českého času, až včera odpoledne si generální manažer českého týmu Nedvěd konečně odfrknul: „Už letí!“ Proti Finům by tak posila měla hrát třetího centra. „Chceme tam mít kluka, který je zvyklý na defenzivní roli – oslabení, buly,“ vysvětlil Rulík.

Nástupce Kariho Jalonena (64), jehož po loňském MS odvolalo vedení svazu pro neatraktivní hru, pak nastínil, jak by mohla velká premiéra vypadat. „Finové budou čekat na naši chybu, ale my to máme nastavené stejně,“ odkryl plán kouč.