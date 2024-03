Novotný: Hvězdy na stadion? Musíte počítat. Někdy mě někdo přečůrá

Ambiciózní plán, jak přepsat historii MMA. Oktagon potvrdil, že uspořádá dva turnaje na fotbalovém stadionu během jednoho roku. Po Edenu navštíví v říjnu frankfurtský Deutsche Bank Park s kapacitou převyšující padesát pět tisíc míst. „Učinili jsme odvážný krok, a buď se nám povede, nebo se nám budou lidé smát. Už jsem si zvykl, že se část lidí posmívá a plive na nás. Připouštíme si i neúspěch. Buď vyhrajeme, nebo se hodně přiučíme,“ vypráví Ondřej Novotný, spolumajitel organizace.

Oznámil jste další velký krok organizace – turnaj na fotbalovém stadionu v Německu...

„Když jste o krok dál než všichni, radost už jste si prožil a v hlavě máte jen starost, jak ten stadion naplnit. Lidé teď prožívají emoce z oznámení, ale my už dlouhé měsíce řešíme a plánujeme, co přesně se odehraje. Je to tak velké, že nás to zase učí nové věci. Hledáme cesty a narážíme na miliardu problémů. Teď nás čeká první stadion v Praze, ten je naším hlavním cílem. Chceme doručit skvělou show a až potom plně cílit na Frankfurt. Baví mě ale, jak jsme tím oznámení všechny vystřelili z trenek a každý bojovník tam už teď chce být.“

Berete tedy Eden jako generálku na frankfurtský stadion?

„Ano a ne… Spíš Eden vnímám jako