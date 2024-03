Oktagon chystá „Superbowl“ pro 55 tisíc lidí. Láká hudební star i Vémolu

Oktagon se chystá výrazně zapsat do historie. Vedení organizace oznámilo říjnový turnaj na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu, kde se chystá překonat hranici padesáti tisíc diváků a uspořádat tak jeden z pěti největších galevečerů MMA na světě. Promotér Pavol Neruda láká na představení hudební hvězdy a evropský superbowl. Zatím nebyl ohlášen žádný duel, ale nasnadě je zápas Terminátorů Karlose Vémoly a Stephana Putze i německé derby Jungwirth versus Eckerlin.

„Dovedeme MMA na fotbalový stadion dvakrát během jednoho roku. To už svět nemůže přehlédnout,“ těší se Neruda. Z pražského Edenu dovede Oktagon do frankfurtského Waldstadionu. „Ještě řešíme přesnou kapacitu, kvůli pódiím, světlům a podobně. Může se pohybovat od pětapadesáti do šedesáti tisíc míst. Pokud vše klapne, jak má, bude to jedna z pěti největších MMA akcí na světě,“

Oktagon tak dokazuje, jak silnou pozici si na německé scéně za dva roky vybudoval. „Pro nás je to něco neuvěřitelného. Ještě před pár lety jsme považovali tři tisíce diváků v hale za vynikající návštěvnost. Nikdo by nečekal, že tady popularita MMA vystřelí tak rychle,“ myslí si Philipp Haarburger, bývalý německý bojovník a komentátor.

Fanoušci z více zemí, sjednoťte se

Akce podobného rozsahu se v Evropě podařila pouze polskému KSW, a to v minulém roce ve Varšavě. „Pokud naplníme celý stadion a potvrdíme hvězdu na halftime show, s níž teď jednáme, dočkáme se evropského Superbowlu.“ vypráví Neruda.

Aby organizace dokázala přilákat české fanoušky do Frankfurtu, bude pro ně muset připravit tahák s jednou z výrazných hvězd. Německý komentátor věří, že turnaj ve Waldstadionu může vůbec poprvé sjednotit fanoušky Oktagonu ze všech zemí. „Největší smysl mi dává střet Karlose Vémoly a Stephana Putze. Ten by přiměl mnoho českých fanoušků, aby vyrazili do Frankfurtu. Je to bohužel relativně brzy po Edenu,“ tipuje Haarburger hlavní zápas večera.

Vémola sice plánuje po odvetě s Attilou Véghem odejít do důchodu, mega zápas před pětapadesáti tisíci diváky ho však může přesvědčit, aby si kariéru ještě prodloužil.

„O jejich duelu se mluví už roky. Stephan avizoval, že by dal v sázku bojové přezdívky. T-800 proti Terminátorovi, kdo prohraje, přijde o ‚jméno‘,“ vypráví Haarburger a doplňuje: „Stephan je navíc vegan a hodně se zasazuje o práva zvířat. Řekl, že když vyhraje, Vémola bude muset pustit všechny svá exotická zvířata do zemí a přírody, kam patří.“

Odvážný krok zavítat dvakrát v jednom roce na fotbalové svatostánky není náhoda. „Načasování je perfektní, protože Oktagon nyní podepsal nejlepší německé bojovníky, největší hvězdy, které dokážou i takto velký stadion naplnit,“ soudí Haarburger. „Myslím, že turnaj ve Waldstadionu bude skvělou příležitostí pro německá derby. Osobně bych nejraději viděl duel Chrisitanů, Jungwirtha a Eckerlina. Na poslední tiskové konferenci se navíc ozval Niklas Stolze, že by se rád utkal s Islamem Dulatovem. Myslím, že tyto dva zápasy by byly neskutečnými hity.“

Na kalendáři akcí původně československé organizace se začíná objevovat čím dál tím více turnajů v zahraničí, obzvláště v Německu, kde MMA pravidelně plní arény. „Z byznysového hlediska si zkrátka musíte uvědomit, jak velký trh to pro Oktagon je. Má zde obrovský prostor pro růst. Myslím, že nyní vidíme pouze dvacet, třicet procent, čeho může v Německu dosáhnout. Představte si, kam se dostane za pět let,“ usmívá se Haarburger.

S postupem let se na kartách Oktagonu zároveň ukazuje stále méně českých a slovenských tváří. „Matematika mluví jasně, Československo má dohromady patnáct milionů obyvatel, Německo osmdesát pět. Nečeká nás ale nějaký přerod na německou organizaci. Vnímáme to pouze jako významný krok v evropské expanzi, abychom dosáhli na status ligy mistrů. Pracujeme i na Anglii,“ vysvětluje spolumajitel organizace a klidní obavy fanoušků: „Vůbec není třeba se bát, že bychom zapomněli nebo upozadili domácí scénu, to se nestane.“

Turnaj ve Frankfurtu bude historickým milníkem, který rozvíří vody světového MMA. Bezpochyby přitáhne pozornost světových médií a jeho úspěch může určit, zda bude Německo v budoucnu skutečně hlavním trhem Oktagonu a zodpoví otázku, který celek se může právem přezdívat evropskou jedničkou.