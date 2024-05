Rulík o Kämpfovi, změně atmosféry v týmu i volných místech na soupisce

Video se připravuje ... Úvodní zápas české hokejové reprezentace na domácím MS se blíží. Sestava se rýsuje, ladí se přesilovky, oslabení. A vůbec všechny detaily. V pátek od 20:20 Česko vyzve Finsko a kouč Radim Rulík na středečním tréninku promluvil o roli Davida Kämpfa, režimu týmu i možných posilách z NHL.

Rulík o režimu týmu před prvním zápasem „Trénink ve středu byl lepší než v úterý. Myslím si, že se to bude zvedat a ve čtvrtek bude ještě lepší. Je super, že jsme v prostředí, kde budeme hrát ostré zápasy. Odrazy mantinelu, plexiskla. Je to opravdu lepší, než kdybychom trénovali v tréninkové hale a přišli na ostrý zápas do arény. Na všem je potřeba zapracovat. Pracujeme na souhře v defenzivě i ofenzivě, víc v defenzivě a samozřejmě na přesilovkách a oslabeních. To k tomu jednoznačně patří. Ve středu odpoledne ještě budeme mít mítink na vhazování. Připravujeme se konkrétně na Finy, ti jsou v tom pravdu silní.“ Radim Rulík předává instrukce českým hokejistům na tréninku v O2 areně • Foto Pavel Mazáč / Sport

… roli pro Davida Kämpfa „David bude zařazený jako třetí centr. Rozhodli jsme se, že třetího a čtvrtého centra budeme mít kluky, kteří jsou zvyklí hrát defenzivní role, oslabení a bule. David bude mít úplně tu samou roli, jako má v Torontu. Na tuhle pozici jsme měli víc variant, po vyřazení Toronta jsme se rozhodli jednoznačně pro Davida. Dával nám největší smysl a myslíme si, že bude v tempu. Kde bude hrát? Vůbec vám neřeknu místo koho, to si spekulujte, jak chcete. Dozvíte se ve čtvrtek. Až David přijede, tak se to nejdřív oznámí konkrétnímu hráči, pak vám.“ Český útočník ve službách Toronta David Kämpf zkouší znepříjemnit práci brankáři Bostonu Jeremymu Swaymanovi • Foto ČTK

… konci nejistoty pro hráče „Určitě je to lepší. Předtím se měnila sestava, což mělo své důvody, takže samozřejmě to nebylo ideální a samozřejmě to vím. V tuhle chvíli, kdy je rozhodnuto o týmu, tak určitě je všechno lepší. To snad každý musí vědět.“ Radim Rulík předává instrukce českým hokejistům na tréninku v O2 areně • Foto Pavel Mazáč / Sport