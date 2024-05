Neviditelná kampaň před MS? Jako lovení pokémonů!

Tenkrát před lety se kolem toho rozpoutala taková mánie, že lidé chodili po ulici s pohledem přišpendleným k mobilům, hledajíce kreslené postavičky. Teď musí lovit pokémony před hokejovým šampionátem diváci v pořádající zemi.

Propagace, za kterou český svaz zaplatil jen extraligovým klubům 55 milionů »kaček«, totiž podle expertů není moc vidět. Při MS 2015 přitom už v téhle době jezdili šoféři s českou vlajkou na zrcátkách!

„To torzo kampaně, které je venku, je velká ostuda. Nezajímavý vizuál, nicneříkající slogan, zanedbatelný mediální rozpočet. Celé se to pak dostává do neuvěřitelné situace, kdy lovíme kampaň na MS v Praze i Ostravě jako pokémony. Kampaň si má najít nás, ne my hledat ji,“ uvedl na sociální síti X.com Tomáš Janča.

„Nějaký marketingový egomaniak by možná oblepil celou republiku, ale pro nás je efektivita vynaložených peněz opravdu hodně důležitá,“ řekl pro Marketing a Media odpovědný organizátor Martin Pešta.