SESTŘIH: Česko - Finsko 1:0sn. Nervy na úvod MS! Červenka chválil Dostála

Česko se převléklo do hokejového. Po devíti letech. Ti, kteří neholdují davovému šílenství, vždycky ohrnují nos nad výrazy, že se celé Česko dostalo do varu a vládne celonárodní horečka. Zatím je to vlažnější. Ale ono se to rozjede! Národní tým vstoupil do turnaje výhrou 1:0 po nájezdech s Finy! V aréně vládla skvělá atmosféra, podle očekávání. Statistici si mohli odškrtnout první údaj o návštěvnosti (17 413). Utkání rozhodl útočník Ondřej Kaše, skvěle zachytal brankář Lukáš Dostál.