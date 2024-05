Česká běžkyně Mäki přeje rodné zemi: Dneska fandím Finům!

Česká atletka s finskými kořeny Kristiina Sasínek Mäki (32) dnes zažije specifický večer. Na mistrovství světa v hokeji se utkají země, v jejichž reprezentačních dresech zaběhla několik národních rekordů. „V hokeji fandím Finům,“ říká jasně Mäki Blesku.

Mäki má české občanství po matce a finské po otci. Zatímco v atletice reprezentuje Českou republiku, na mezinárodních akcích křepčí pro skandinávské sportovce. „Na olympiádách a MS v hokeji jim vždycky přeju. Nic se nemění, ani když se hraje v Praze,“ usmívá se běžkyně, které vrcholí příprava na OH v Paříži: „Přímo v O2 areně zápas asi neuvidím, času není moc,“ vysvětlila Mäki.

Bude to vyhrocené

Přestože Mäki žije v Česku, ve Finsku stále drží rekord na trati 2000 metrů z roku 2014. Nyní už reprezentuje jen Česko, na sever Evropy ale stále jezdí, ovládá tamní jazyk, a její syn má dokonce skandinávské jméno Kaapo (3). Během dnešního hokejového špílu (20:20, vysílá ČT sport ) bude doma rušno. Jejím manželem je totiž český běžec Filip Sasínek (28), jenž rozhodně nebude na stejné fanouškovské notě. Do toho ještě do Prahy přijedou rodiče Mäki! „Bude to vyhrocené. Taťka fandí Finsku a mamka má stejnou úlohu jako u mě Filip, že fandí těm opačným,“ popisuje se smíchem rodinný guláš běžkyně.

V ještě lepší formě

Sasínek na rozdíl od své ženy na olympijské hry nepojede. „Filip mi pomáhá hlavně doma, tréninky společné nemáme,“ prozradila atletka. Mäki je českou rekordmankou na tratích 2000, 3000 a 5000 metrů, na posledních hrách v Tokiu překonala časem 4:01,23 české maximum na vzdálenost 1500 metrů. Tehdy přitom byla pouhých osm měsíců po porodu Kaapa. „Nyní se cítím o trochu lépe, ale v atletice vždy záleží na aktuální formě,“ vyhlíží Mäki svou druhou kariérní olympiádu.