Růžička: Kubalík nás potáhne, máme na medaili. Proč se nepůjde podívat?

Jak dlouhé a bouřlivé byly třinecké oslavy? Nebo ještě něco plánujete?

„Už snad nic! Možná jen menší, soukromé party. Třeba až kluci budou mít u sebe pohár. To největší šílenství, které vypuklo ihned po konci sezony, je pryč. Hlavní oslavy trvaly prakticky do minulého čtvrtka, byli jsme na hotelu s rodinami. Pak někteří odcestovali domů, jiní zůstali v Třinci. Ostatní se připojili ke svým nároďákům do přípravy před hokejovým šampionátem.“

V čem tkví síla Třince? Urvali jste pět titulů v řadě! Neuvěřitelná bilance.

„Všichni se obětujeme týmu. Jsme disciplinovaní, po úspěchu máme neskutečný hlad. Jdeme si společně za jedním cílem.“

Vás osobně během play off značně limitovalo zranění ramene…

„Trpěl jsem. Ať už na střídačce nebo na ledě. Rameno bolelo. Ale šlo o zápasy play off! Nebylo kam uhnout, člověk ze sebe musí dostat maximum. Jenže, když nemůžete pořádně hrát, je těžké mužstvu výrazněji pomoct. Kluci však hráli skvěle. Nakonec to dobře dopadlo. Napsali jsme krásnou pohádku. Povedlo se mi nastoupit do několika posledních duelů. Jsem rád, že jsem aspoň trošku ještě mohl nějak přispět. Hlavně, že jsme to dotáhli.“

Jak jste na tom po zdravotní stránce nyní?

„Na novou sezonu Tipsport extraligy bych měl být 100% v pořádku. V polovině května podstoupím operaci ramene. Dám si ho dohromady a budu ready. Uvidím, co po zákroku poví doktor. Předběžně jsme se bavili, říkal, že to bude v pohodě.“

Jak dlouho vydržíte ještě hrát?

„Nic neplánuju! Beru to sezonu po sezoně. Je důležité, aby mě to bavilo. A mě to pořád baví! Chuť mám. Dokud tomu budu dávat to, co tomu dávám, chci pokračovat. Jestliže v sobě stále cítím zápal, není důvod končit. Teprve až opadne, tak...“

Prý jste velký puntičkář, všechno musíte mít tip ťop.

„Miluju pořádek. Když jsou věci tak, jak mají být. Na svém místě. Je to ve mně odmala. Pokud mi někdo v kabině přehodí věci, s dotyčným si promluvím. V dobrém. Žádný céres!“

Než došlo k vašim zdravotním problémům, byla ve hře účast na mistrovství světa?

„Domácí turnaj pro mě bylo neskutečné lákadlo. Kdo by po něm netoužil? Nicméně netuším, jakou šanci udělat šampionát jsem před svým zraněním měl. Absolvoval jsem Švédské hry, předposlední turnaj Euro Hockey Tour. Kvůli zdravotním trablům pak všechno padlo. Jakékoliv diskuze na téma MS byly bezpředmětné. Nechci spekulovat, jestli by to nakonec vyšlo. Je to tak, jak to je.“

Plynule přejdeme právě k šampionátu v Praze a Ostravě. Co říkáte na nominaci českého nároďáku?

„Každý to může vnímat a hodnotit jinak. Je to ale věc trenérů. Jak to cítí oni, jak se na to dívají, komu věří. To je to nejdůležitější. Mužstvo skládali v duchu, že s vybranými kluky mají šanci udělat ten nejlepší možný výsledek. Podle mě tým vypadá dobře. Je tam pár borců, které znám z Třince nebo jím prošli. Daniel Voženílek, Tomáš Kundrátek, Matěj Stránský, Michal Kovařčík... Všem to přeju. Super hráči. Charakterově výborní!“

Jaké tedy dáváte Česku šance? Cinkne to?

„Domácí prostředí může hodně svazovat. A asi i bude. Kluci, co byli nominovaní, jsou ale skvělí. Zvládnou to. Kabina bude šlapat. A půjde si za tím! Jasně, nebude to jednoduché, na medaili však mají. Když ze sebe dostanou všechen svůj potenciál, klapne to.“

Jak vnímáte kvalitu konkurence? Kdo podle vás patří mezi top favority šampionátu?

„Na zlato je víc aspirantů. Hodně dobře vypadá nominace Švédů. Kanadská a americká také stojí za pozornost. Finové sice moc hráčů z NHL nepřivezou, na posledním přípravném turnaji se ale prezentovali skvěle. I Švýcaři mají pár posil ze zámoří.“

Individuality nicméně samy o sobě medaili nezaručí. I když jde o superstars.

„Nehrají to jména, ale celý tým. Vždyť v minulosti jsme několikrát viděli mužstva se samými hvězdami, která nakonec nevynikla. Není to tak úplně o tom mít nabitou soupisku. Ano, když se podíváme na nominace hlavních favoritů MS, budí respekt. Jak jsem se však zmínil, věřím, že naši kluci vytvoří výbornou partu a vybojují úspěch.“

Těšíte se na výkony nějakých konkrétních hokejistů? Třeba z NHL?

„Jsem hrozně moc zvědavý na švédské beky. Victora Hedmana, Rasmuse Dahlina a Erika Karlssona. Na ty se tak krásně kouká! Světovou úroveň prokazují x let. Také mě zajímá, jak se s turnajem popasuje kanadský útočník Connor Bedard, jednička loňského draftu NHL.“

Nad kým visí hrozba sestupu z elitní kategorie?

„Hodně těžké to bude mít Polsko. A možná Velká Británie. I když... Její nejvyšší liga není až tak špatná. Další reprezentanti nastupují různě po Evropě. Hvězdou výběru je Liam Kirk. Zkoušel prorazit v Americe, naposledy střílel góly za Litvínov. Právě takový borec je schopen převážit misky vah směrem k britské záchraně.“

Velkou podporu bude mít na šampionátu Slovensko. Ostatně, v česko-slovenské kabině Třince jistě padla na téma MS řeč. Co čekat od mužstva trenéra Craiga Ramsayho?

„Může se stát černým koněm turnaje! Nominace? Parádní. Dost kluků znám. Slovensko v minulosti už několikrát na šampionátech nebo zimních hrách příjemně překvapilo. Fanoušci to mají blízko, vytvoří svému týmu domácí prostředí. S našimi východními sousedy se musí počítat.“

Na koho se bude Slovensko hlavně spoléhat?

„Zraky se upnou na Juraje Slafkovského. Všichni od něho čekají velké věci. Není se co divit. V NHL prožil skvělou sezonu. Zmíním i své parťáky z Třince. Marko Daňo a Libor Hudáček v play off fakt váleli. Věřím, že si perfektní výkony přenesou také do nároďáku. I Viliam Čacho hrál úžasně. Týmu hodně pomůžou.“

A kdo potáhne Česko?

„Dominik Kubalík. V Ottawě mu to sice letos gólově až tolik nelepilo, o to větší motivaci se ukázat má na šampionátu. V přesilovkách by se mohl najít.“

Tipnete si nejproduktivnějšího hráče turnaje?

„Mraky bodů čekám od Connora Bedarda.“

Kde budete českému nároďáku fandit? Půjdete se na nějaký zápas podívat osobně?

„V půlce května mě čeká operace. Ještě před ní si střihnu dovolenou. Někde v teple, abych se trošku ohřál. První zápasy MS tak budu sledovat někde od moře. A pak z gauče. Ano, rád bych na nějaké utkání šampionátu zašel, po zákroku ale raději budu poslouchat své tělo, relaxovat z pohodlí domova a koukat na turnaj v televizi.“

Hecovačka s třineckými vyslanci na MS proběhne?

„Tak určitě! Pár postřehů si rozhodně vyměníme.“