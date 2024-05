Slavia to má těžší než loni. I remízový hattrick Spartu posune k cíli: Titul na podnose!

Druhé kolo nadstavby = derby o titul. Ta rovnice platí druhý rok po sobě, jenže zatímco loni do něj šli fotbalisté Slavie jen s dvoubodovou ztrátou, letos před 311. derby mají dvojnásobné manko a obhájci mají titul na stříbrném podnose, jen si ho vzít.

„Dali jsme loni na Letné dost gólů. Ale také jsme několik laciných dostali, to nesmíme opakovat,“ povídal kouč Slavie Jindřich Trpišovský. Před rokem v nadstavbě domácí zvítězili 3:2 díky penaltě Krejčího v sedmé minutě nastavení. Což by se letos prakticky rovnalo dalšímu triumfu, tři kola před koncem by to bylo o sedm bodů.

I nerozhodný výsledek, kterým skončila dvě předchozí derby v ligovém ročníku 2023/24, by nahrál rudým, kteří jako jediní ještě doma neprohráli. „Půjdeme samozřejmě i proti Slavii za vítězstvím. Titul je ještě daleko," řekl vůdce Sparty Brian Priske.