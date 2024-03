V neděli čekám ještě lepší výkon Sparty. Jak může Slavia uspět v zápase sezony?

Říká se, že co Čech, to trenér, a proto si zkusím na trenéra zahrát i já. Zkuste to se mnou a přemýšlejte nahlas. Podívám se na to více z pohledu Slavie, protože ta byla po středě zatlačena do kouta, a především pro ni je 310. derby zápas roku.

U Sparty čekám klasickou pohárovou sestavu: Vindahl – Sörensen, Panák, Krejčí – Preciado, Laci, Kairinen, Ryneš – Birmančević, Kuchta, Haraslín. Možná se do základní jedenáctky dostane odpočatý Martin Vitík. Brian Priske může přemýšlet nad Victorem Olatunjim, ale můj tip je, že si ho pošetři do hry jako žolíka. Přeci jen se Slavií odehrál v poháru 120 minut a svedl nespočet osobních soubojů.

Vršovičtí potřebují nasadit co nejvíc hráčů s čistou hlavou, kondičně a běžecky nejlépe připravené a zdravé. V brance bude Aleš Mandous, pro něj je to možná poslední derby, které si zachytá. Tady moje teorie s čistou hlavou hapruje, ale jiná možnost ani není. Na druhou stranu se bude chtít ukázat a čapnout něco navíc.

V obranné trojce bych dost hlasitě přemýšlel nad Tomášem Vlčkem. Ano, zahrál ve vápně rukou, ale je fit, neskutečně rychlý a hladový. Navíc ze všech slávistických stoperů je na tom fotbalově nejlépe a třeba průnikové přihrávky mezi řady mi od slávistické obrany hodně chybí. Otázka je, jestli to po nich realizační tým vůbec chce. Igoh Ogbu bude mít na mysli svoje chyby z posledního derby, dokáže se od nich odprostit? David Zima hrát bude. Do defenzivy si svoje odehraje, do ofenzivy je to pramálo. Být Spartou, s presingem vycházím zleva, abych donutil Zimu vyvážet míč a tlačil hlavně na něj. Přemýšlel bych i nad variantou Vlček – Zima – Ogbu. Ogbuovi bych ulevil v centrální pozici a nohama je na tom lépe než Zima. U krajních stoperů potřebujete rozehrávku víc než uprostřed, kdy spíš míč distribuujete do krajů. Bavíme se o systému Slavie.

Avšak záleží také na tom, jaký hroťák bude v sestavě Sparty. Pokud bude hrát Jan Kuchta, kterého osobně čekám v základu, nechal bych na něj Ogbua. Ve finále posledního Mol Cupu Ogbu proti Kuchtovi dominoval. Kdyby hrál Olatunji, hnul bych se Zimou do středu.

Tomáš Holeš mi v sestavě chybí, protože z něj mám pocit, že není ready. Jedna minuta proti Zlínu, dvacet proti Pardubicím. Ve středu střídal před prodloužením. Bavíme se o kapitánovi Slavie, u kterého nejsme zvyklí na takovou minutáž. Něco mi u něj nesedí, dělá chyby a podle mě si nese následky z přípravy, kdy byl zraněný a neodmakal všechno…

Napravo bych postavil čerstvějšího Michala Tomiče. David Douděra mě ve středu neoslnil, na můj vkus hrál až moc jednoduše a oba hráči jsou pro mě navíc na podobné úrovni. V hlavě mám ještě jeden nápad. Tomáš Vlček jako pravý wingback, kdyby nehrál v základu stopera. Co si o tom myslíte? Centr má vynikající, umí podpořit útok, má dynamiku, výdrž, dobrou defenzivu. Chtěl bych ho tam někdy vidět. V derby to může být risk, ale také geniální tah, který nikdo nečeká...

Co Slavii ve středu vyšlo, to byl střed zálohy. Lukáš Masopust dostal další nový úkol a zhostil se ho bravurně. On a Oscar odehráli velké utkání. A kdo získá převahu ve středu hřiště, bude v neděli na forhontě. Masopust s Oscarem do 60. minuty přehrávali sparťanský střed Laci – Kairinen, slávisté měli odražené míče, byli nechutnější, a proto byla Sparta v ofenzivě imunní. Každopádně hrát 1na1 po celém hřišti je extrémně náročné, a to jak kondičně, tak i psychicky, protože se nemůžete spolehnout na zajišťujícího parťáka. Jakmile dostal ve středu Kaan Kairinen trochu prostoru, vymyslel geniální přihrávku na Preciada, dál ten příběh znáte. Slavia musí vymazat Kairinena v neděli ne 60, ale celých 90. minut! Ačkoliv byl pohárový zápas náročný pro všechny střední záložníky, v neděli čekám znovu minisouboje Oscar – Kairinen a Masopust – Laci s tím, že Oscar by se neměl od finského špílmachra hnout při výstavbě hry Sparty ani na milimetr.

Mimochodem zmínil jsem jméno Angela Preciada. Ten bude znovu pilovat sparťanskou pravou stranu a nasadil bych na něj tentokrát Ivana Schranze. Proč právě slovenského reprezentanta? Schranz je dynamický, kondičně dobře připravený, má centimetry, a i když nemá bůhvíjakou defenzivu, je zodpovědný a na vlastní polovině kousavý. Myslím si, že právě on může Preciada uštvat, aby začal pravý wingback Sparty uvadat okolo 60. minuty a pak střídat. Navíc umí Schranz skvěle zavírat zadní tyč a když Slavia párkrát přetáhne centry, může se dostat do gólové šance. Preciado není ve vlastním boxu pes obranář a Schranz takto na Letné skóroval v minulé sezoně hned dvakrát.

Dostáváme se do slávistické ofenzivy. V té mé nedělní by nechyběl Conrad Wallem. Výchozí postavení by měl spíš zleva. Nechal bych mu volnější ruku, ať si hledá místo v meziprostorech a chodí si na střed. Buď s ním půjde Sörensen a otevře se levá strana pro Schranze, nebo zůstane sparťanský stoper na své pozici a Wallem přečíslí střed. Na hrotu by byl skvělý pracant Mojmír Chytil a doplňoval by ho odpočatý hříšník Václav Jurečka. Chytila bych ukotvil uprostřed u Filipa Panáka, aby si v pressingu trochu víc odpočinul, protože se ve čtvrtfinále poháru vyšťavil a nechal bych o to víc makat Jurečku. Ten musí sprintovat za každým nahozeným míčem. Své místo by si jistě zasloužil také Lukáš Provod, ale derby mohou rozhodovat i lavičky a proto se na pažit jistojistě dostane a může být gamechangerem. Stejně jako Petr Ševčík na posledních 20 až 30 minut.

Sparta má v posledních měsících lepší strukturu hry než Slavia. V pohárovém derby si navíc myslím, že neodehrála ani zdaleka nejlepší part v sezoně. V neděli na Letné tak čekám lepší Spartu než v Edenu. Spartu v lepší sestavě, možná i odpočatější, protože se svým stylem hry se tak neunaví jako Slavia, která to má v mých očích založené víc na kondici. Rozhodovat budou maličkosti, detaily, mikrosituace, kvalita z lavičky, standardky a hlava!

Aby Slavia na Letné vyhrála a vrátila se do těsného závěsu za Spartu, potřebuje 1000 % výkon od všech. K tomu hlad, oheň, koule a soustředit se na svůj vlastní výkon víc než na cokoliv jiného.

Čeká nás skvělý zápas v bouřlivé atmosféře. Nemůžu se dočkat, protože středeční derby nám rozepsalo napínavé příběhy, v neděli se dopíšou a vydají. Jak? To je na obou týmech.