Zemřel vítěz Velké pardubické: Vozáb (†68) vyhrál při Váňově premiéře

Na tribunách v Pardubicích podle dobových svědectví bylo tehdy neuvěřitelných 55 000 diváků. Josef Váňa v roce 1985 s Paramomenem poprvé absolvoval Velkou pardubickou, ale hrdinou dne byl Petr Vozáb, který s polokrevným Festivalem získal svůj životní dostihový triumf.

Váňa tehdy s Paramonem upadli na Hadím příkopu, na kterém se kůň polekal bílé klády. Váňa nasedl, v cíli ale Paramon nestačil na suverénního Festivala.

Vozáb ve své aktivní dráze jezdil koně kladrubského hřebčína, jehož byl dlouholetým zaměstnancem. Pracoval tam jako zaměstnanec výcviku, chovatel, jezdec, trenér a později i jako správce hřebčína a náměstek chovu koní.

„V hřebčíně pracoval více jak 37 let, kam nastoupil po ukončení kladrubského učiliště v roce 1973 a s krátkou přestávkou zde působil až do roku 2012. Avšak i nadále v národním hřebíčně zastával pozici stavitele tratí vozatajských závodů a trenéra,“ uvedl kladrubský hřebčín. „Byl jedním z mála jezdců, kteří se prosadili ve dvou odlišných soutěžních disciplínách a to v jeho případě v řekážkových dostizích a v soutěžích spřežení. V obou případech dosáhl na národní úrovni samého vrcholu.“

Vozába nejvíc proslavilo vítězství s Festivalem ve Velké pardubické, v černobílých barvách kladrubského hřebčína jezdil i koně jako Ambrozia, Bahira, Cetka, Vitamin, Javor, Olin nebo Vestec.

„Později se věnoval soutěžím spřežení, kdy se čtyřspřežím starokladrubských koní získal několik titulů mistra ČR včetně umístění na mezinárodních závodech. Velmi úspěšné bylo například i jeho předvedení uherské pošty s kladrubskými bělkami na Jezdeckých dnech. Je i českým rekordmanem v počtu zapřažených koní - dvaadvacetispřeží z roku 2008. Čest jeho památce,“ uvedl kladrubský hřebčín.

Před třemi lety se Vozáb zapojil do skupiny několika šampionů Velké pardubické a významných trenérů, kteří nesouhlasili se změnami Taxisu.