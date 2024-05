Sparťan Haraslín v Hanckových fuseklích: Vrať mi moje, dám ti tvoje

Jaká švanda se nechá zažít s z prachobyčejnými fuseklemi. Křídelník Sparty Lukáš Haraslín (27) kvůli nim psal vzkaz z Prahy do Rotterdamu.

Našel na Letné ponožku se značkou DH33 a nazul si ji při rozcvičce před derby se Slavií. Patřila Dávidovi Hanckovi (26), když spolu kopali v rudém triku, jenže »Hanci« je už skoro dva roky ve Feyenoordu a zřejmě tam chodí pro změnu v »Šulových« proprietách.

„Dones mi moju ponožku, a ja ti vratim tvoju,“ napsal Haraslín Hanckovi do Nizozemí a připojil řadu smajlíků. Na výměnu by mohlo dojít při srazu slovenského nároďáku před ME v Německu…