Lingr: Hancko je extratřída. Slot není špatný chlap, ale… Co řekl o Slavii?

Už skoro celou sezonu polyká fotbalovou medicínu v nizozemské Eredivisii. V dresu Feyenoordu si vyzkoušel Ligu mistrů a zvedl nad hlavu národní pohár. Přesto má Ondřej Lingr do úplné spokojenosti daleko. Nenastupuje totiž pod budoucím koučem Liverpoolu Arnem Slotem pravidelně. Nálepku žolíka však bude chtít v létě strhnout. „Nebudu lhát, je to fakt těžké, ale člověk musí být profesionál. Na rovinu vám řeknu, že budeme s agentem řešit, co bude dál,“ říká český reprezentant.

Získal jste s Feyenoordem nizozemský pohár, v lize skončíte druzí. Jaká je to sezona?

„Tím, že se mi povedlo přestoupit do tak skvělého klubu, je to obrovský zážitek. Získal jsem trofej, zahrál si v Lize mistrů. Přitom jsem byl ještě pět let zpátky v Karviné. Bohužel jsem nedostal více prostoru. Z tohoto pohledu úplně spokojený být nemůžu, ale konkurence je velká. Řada mých spoluhráčů roste pro opravdu top světový fotbal. Sezonu musím hodnotit z osobního hlediska negativně. Kdo mě zná, tak ví, že se s pozicí náhradníka nespokojím.“

Co říkáte na jízdu PSV? Feyenoord jel na obhajobu prvenství, ale PSV bylo ještě dál a získá titul.

„Přesně tak. My tu sezonu vlastně hodnotíme kladně skrze zisk poháru a jistou účast v Lize mistrů. Paradocně můžeme mít ještě pořád více bodů než minulou sezonu, kdy jsme slavili titul. PSV prostě všechno vyhrávalo. Chovám k nim neskutečný respekt, protože hrají krásný fotbal a dokázali zlomit i situace, kdy se dostali do úzkých. My jsme nějaké to klopýtnutí zaznamenali.“

Zasáhl jste v sezoně do 25 utkání. Z toho ale ani jednou v základu. Čím to je? Mluví s vámi o tom kouč Arne Slot?

„Je to tak. Mluví se mnou dost. Říká mi, že