Nebreč! Slafkovský spustil melu, z jeho gesta je hit: Když na mě skočí tři...

Generační talent, jednička draftu a skvělý hokejista, který umí pořádně rozproudit emoce. Slovenský útočník Juraj Slafkovský, stále teprve dvacetiletý mladík, byl ve druhém duelu svého národního týmu na mistrovství světa proti Kazachstánu (6:2) vidět. Rozjel první gólovou akci v přesilovce a také se pustil do šarvátky s obráncem Arťomem Koroljovem. Málem z toho pak byla hromadná bitka, krátce se do ní zapojil i kazašský brankář Andrej Šutov. Slafkovský pak při odjezdu na trestnou hecoval soupeře jasnými gesty. „Nebreč a podívej se na skóre.“

Slováci museli po divoké prohře 4:6 s Německem zabrat. Po prvním zápase se bavili hlavně o tom, aby emoce napřeli správným směrem. Žádné zbytečné nářky na rozhodčí, žádné rozčilování. Většinu zápasu se jim to dařilo plnit, proti nepředvídatelným Kazachům odehráli dobrý zápas. Ale úplně bez emocí to rozhodně nebylo. A Slafkovský ukázal, že se o sebe umí postarat. I v šarvátkách, když je potřeba.

Ve 36. minutě za slovenského vedení 4:1 ho na svoji bránu zezadu hodil obránce Koroljov. Slafkovský se bránil, mela se rozrostla. „Nevím, v NHL to máme dovolené, tady se to bere trošku přísněji, ale když na mě tři skočí, tak se asi nenechám,“ reagovala mladá hvězda Montrealu. Při odjezdu na trestnou pak soptícího rivala uzemnil výmluvnými gesty. Naznačil utírání slz a prstem ukázal na kostku a skóre.

„Hráli jsme trošku lépe než proti Německu, ale na Ameriku to musíme ještě vylepšit,“ glosoval Slafkovský po jasném vítězství. „Nesmíme tolik odhazovat puky, trošku je podržet, ale celkově to bylo, myslím, lepší, vyhráli jsme 6:2.“

Že se o sebe umí Slafkovský postarat, se ví. „Kdybych vypadal jak on, tak každého zahodím do třetí řady,“ usmíval se Libor Hudáček. Toho ani nepřekvapilo, že se do šarvátky zapojil i kazašský brankář Andrej Šutov. „Byl nervózní, dostal hodně gólů, tak už nevěděl, co má dělat...“ Hudáčkova slova potvrdil i řízný bek Patrik Koch: „Myslím, že každý z nás se o sebe dokáže náležitě postarat, takže tak.“

První slovenské vítězství na šampionátu mělo několik klíčových osobností. Skvěle do turnaje naskočil Martin Faško-Rudáš. Liberecký útočník nahradil Marka Daňa, po první třetině měl na kontě gól a přihrávku. Splnil, co říkal na tréninku, že do zápasu vlétne na 200 procent.

„Jsem rád, že se vyhrálo, důležitý zápas,“ chrlil ze sebe Faško-Rudáš. „Něco nádherného. Konečně zažívám šampionát i s diváky (v Rize 2021 se hrálo bez nich), parádní atmosféra, ještě mi to ani nedochází.“

Dva góly si připsal důrazný Martin Pospíšil, dvě asistence obránce Šimon Nemec a tři body nasbíral Libor Hudáček (1+2). „Řekli jsme si, jak máme začít, a jsem rád, že jsme využili šance,“ pochvaloval si Hudáček. „Po prvním zápase jsme měli mítink, něco jsme si řekli k emocím. Chápu, je to pro nás jakoby domácí šampionát, bylo to přemotivované. Každý chtěl. Ale když jste přemotivovaní, tak to nejde a jsme nervózní. Je třeba se uklidnit a hrát svůj hokej. Pak to půjde.“

Úplně bez chyb to nebylo. Ve druhé třetině měli Slováci několik zbytečných vyloučení, i v rozjezdu udělali několik laciných chyb v rozehrávkách. „Bylo tam pár špatných situací, kdy jsme mohli dát puky do pásma, hrát jednodušeji,“ přitakal Hudáček. „Nebo jsme chtěli v pásmu něco vymýšlet, to si nemůžeme s lepšími soupeři dovolit.“

To platí hned pro další duel. V pondělí Slováci hrají s Američany. V generálce na šampionát jim doma v Bratislavě podlehli 2:6. „Velmi se těšíme,“ říká Patrik Koch. „Teď jsme se soustředili na Kazachstán, momentálně už se můžeme soustředit na Ameriku.

Bývalý vítkovický obránce si proti Kazachům připsal první bod na šampionátu. Před jeho dělovkou z 13. minuty nestačil Martin Faško-Rudáš „uhnout“ a tečnul puk do brány. „To bylo dohodnuté, on zastavil a já ho trefil,“ usmíval se Koch. „Nevěděl jsem, že to propadlo až do brány, nebyl jsem si jistý, ale na druhé straně byl Mário Grman a hned to pro jistotu potvrdil.“ Grman, další bek s vítkovickou minulostí, napálil odražený puk do sítě. Ale sudí po zhlédnutí videa uznali už teč Faška-Rudáše.