Bizár v Rumunsku: Edgar není Edgar?! Řeší se údajná výměna dvojčat

Edgar Ié (v bílém) v utkání rumunské ligy. Ale je to skutečně on? • Profimedia.cz

Já na bráchu, brácha na mě. Asi každá dvojčata řeší řadu výhod i nevýhod, když je od sebe těžko rozeznávají i vlastní rodiče. V Dinamu Bukurešť jsou možná obětí jedné sourozenecké habaďúry. V únoru do rumunské metropole přišel jistý Edgar Ié, který kopal i na blyštivých evropských adresách. Co když ale místo něj ve skutečnosti přišlo jeho dvojče Edelino Ié, kterému to v kariéře zase tolik nelepí?

V první řadě je potřeba zdůraznit, že jde o spekulace, které zatím z klubu ani z okolí Edgara Ié nikdo oficiálně nepotvrdil, ani nevyvrátil. Pokud to tak ale skutečně je, půjde o kuriózní záležitost.

Edgar Ié reprezentoval Guineu-Bissau dokonce na lednovém Africkém poháru. Jeho životopis je pozoruhodný. Kopal i v Barceloně, byť se do A-týmu neprocpal. V Lille už si ale vyzkoušel francouzskou nejvyšší soutěž a ani adresy jako Nantes, Feyenoord, Trabzonspor či Basaksehir nejsou k zahození. S Trabzonsporem dokonce zvedl nad hlavu turecký superpohár.

V únoru jej tedy jako volného hráče vítalo Dinamo Bukurešť s otevřenou náručí. Vždyť tradiční klub bojuje v tamní lize o záchranu a zkušený obránce se vždycky hodí.

Momentálně je však třicetiletý Edgar mimo sestavu a za Dinamo naskočil jen do pěti utkání, která se mu navíc kdovíjak nepovedla. Jenže pochybnosti o výkonnosti nejsou to, proč by v Bukurešti začali pochybovat, zda opravdu mají v kabině Edgara Ié.

Bylo totiž zarážející, že hráč, který hraje už v šesté evropské destinaci, zvládá pouze rodnou portugalštinu, jak se v Bukurešti ukázalo. Právě s bratrem Edelinem začínal v akademii Sportingu Lisabon. Zatímco Edgar šel ryze profesionální cestou na vysoké úrovni, Edelino zůstal v Portugalsku a potloukal se po nižších soutěžích. Další indicií má být skutečnost, že Edelino v lednu ukončil své krátké působení v polském klubu Tluchovia, který rovněž hraje nižší soutěže.

Když podezření sílilo, údajně dle rumunského novináře Emanuela Rosua měl být Edgar Ié požádán, aby předložil řidičský průkaz a prokázal svou totožnost. To ale měl hráč odmítnout. Z Dinama jdou mezitím zvěsti, že se jedná skutečně o Edgara, protože do klubu přišel přes seriózní agenturu.

To by však dementovalo další informace, že by se Dinamo mohlo uchýlit i k testům DNA, které by Edgar podstoupit. Fakt je ten, že pro klub to jsou problémy navíc, když bojuje o setrvání v nejvyšší soutěži.