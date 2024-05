Šachy kolem Pastrňáka a spol. Experti radí, jak doplnit soupisku hráči NHL

Vůči Davidu Pastrňákovi není úplně fér rozjíždět téma ve stylu, že ho dělí jedna porážka s Bostonem od cesty na mistrovství světa do Prahy. Stát se může všelicos včetně zdravotních komplikací, k nimž ve Stanley Cupu přijdete raz, dva. Nehledě na stále možné povstání Bruins a překlopení série proti Floridě. Faktem zůstává, že v noci na pondělí Panthers vyhráli venku čtvrtý duel 3:2, v sérii vládnou 3:1 a od konferenčního finále je dělí poslední krok a tři pokusy. Ve štábu národního týmu samozřejmě usilovně řeší, jak naložit s třemi volnými místy na soupisce. Ve středu nad ránem může být jasno. Kudy na to?

Když v druhé půlce března Radim Rulík vyrazil do zámoří, aby mj. hodil řeč s Pastrňákem, Pavlem Zachou a Jakubem Laukem, po setkání s Pastou pro iSport.cz řekl: „Teď to vnímám tak, že s jednou pozicí na soupisce můžeme počkat na konec druhého kola.“

Vida, fleky jsou pořád tři.

Výrazně ve hře je útočník Martin Nečas z Caroliny, která přibrzdila tažení Rangers (1:3 v sérii), u něj se však přetřásá aktuální poranění v horní části těla, navíc se ocitá bez kontraktu v NHL.

Pastrňák je jasná volba a očekává se, že by k němu mohl být i Pavel Zacha, jenž během března Rulíkovi Prahu předběžně přikývl.

Národní tým logicky potřebuje, aby po případném vyřazení Bostonu Pasta co nejrychleji sbalil kufry, vyrazil do Evropy a skočil na pražský led prakticky z letadla. V tom případě by bostonská hvězda určitě nebyla proti, kdyby odpadl proces sehrávání s již přítomnými hráči a měl na centru k ruce Zachu, s nímž bok po boku absolvoval drtivou většinu ročníku.

Takže: Nečas, Pastrňák a Zacha na tři volné pozice? A co jezdič Jakub Lauko? Tam už by záleželo na Nečasově aktuálním zdravotním stavu a finálním rozhodnutí.

Druhá věc je, že generální manažer Petr Nedvěd delší čas usiluje o Davida Jiříčka pro post klíčového pravého beka. Dvacetiletý zadák s razantní střelou zatím zůstává v týmu Clevelandu (farma Columbusu), jenž si činí velké nároky uspět v play off AHL a rázně si klestí cestu do blízkosti Calder Cupu.

V tomto smyslu Jiříčkovi možná nehraje do karet (pokud upřednostňuje MS před klubovými záležitostmi) jeho dřívější mediální vystoupení, v němž si postěžoval na zacházení nadřízených u Blue Jackets. Ochota pustit jej národnímu mužstvu může být od vedení CBJ menší.

Jiný případ je Filip Hronek z Vancouveru,