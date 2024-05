Puskarčíková prozradila: Nečekané trable milovaného partnera!

Čas od času potká snad každého člověka takzvaný den blbec, kdy se zkrátka nedaří. O tom by mohl povídat Thomas Bormolini (32), partner české exbiatlonistky Evy Puskarčíkové (33). Sympatického Itala totiž potkaly nečekané trable v městké hromadné dopravě. Co přesně se stalo?

S nepříjemným zážitkem se Puskarčíková svěřila na instastories. „Chudák Thomas volá, že dostal pokutu od revizora,“ napsala úspěšná sportovkyně svým sledujícím na sociální síti a pokračovala. „Omylem si ve spěchu koupil lístek na metro pro seniory.“

Následně se podělila o svůj pohled na politováníhodnou situaci. „Já vím, že kdyby to dělal každý, tak to není dobrý. Zároveň je mi smutno, že někomu, kdo to nechce ošulit a koupí si i delší čas, aby měl jistotu, že se do času vejde, se pak děje toto,“ postěžovala si držitelka olympijského bronzu.

„Kdyby lístek neměl žádný, tak neřeknu nic, ale… No nic. Já bych asi nemohla pracovat jako revizor. Neměla bych to srdce,“ doplnila Puskarčíková na závěr. Pokuta z metra je tak kaňkou v jinak nádherném období sportovního páru. Před třemi týdny se totiž Evě a někdejšímu biatlonistovi narodil syn Paride.