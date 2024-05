Čerstvá maminka Puskarčíková: Takhle jsem jela rodit!

Dokonalé bříško po porodu? Bývalá biatlonistka Eva Puskarčíková (33) přiznala, že ona na svou původní formu bude ještě muset počkat. Na sociálních sítích se s fanoušky dala do řeči a přiznala, že ačkoliv její tělo ještě není stejné jako před porodem, i kdyby se na původní váhu už nedostala, díky synovi ji to vůbec trápit nebude. Pro povzbuzení ostatních maminek se navíc podělila o fotku krátce před porodem!

Bývalá biatlonistka Eva Puskarčíková fanouškům na instagramu předvedla nové oblečení a její příznivci nestačili žasnout. „No Eviku, kde máte to bříško po porodu? Vypadáte skvěle,“ dočkala se pochvaly. Nadšení ale mírnila: „Ještě mi tam trošku plandá.“

„Nebojte, je tam. Proto volný svetr, větší džíny, neexistuje špatné postavy, ale špatného oblečení,“ radila úsměvavá blondýnka. „Jak se to hned dál uvidíme, ale každý den je strašně znát. Až se divím, co je to naše tělo schopno. Mile jsem překvapena, že z mých +20 kg je teď už jenom +9 kg jenom tím, že žiju a jím, na co je chuť, kvůli mlíku. I když by to dolů nešlo, jsem spoko. Máme Parida,“ dodala Eva se zamilovaným emotikonem.

A poukázáním na realitu udělala svým fanynkám radost. „Evi, možná to bude znít hloupě, ale to zmínění velikosti 40 mi neuvěřitelně pomohlo. Mám taky 40 a můžu vidět, že i s takovou velikosti může být postava krásná. Děkuji, mějte se krásně,“ těšilo jednu z Eviných sledujících.

„To jsem moc ráda. Chtěla jsem ukázat tu realitu, ne se nakrucovat napasovaná ve 36, dělat, že porod nebyl, nebo vám tvrdit, že mám 36 a dostávat někoho do depresí,“ mínila bývalá biatlonistka. „Jsem spoko a cítím se skvěle. Baví mě sledovat ten proces proměny. Čísla nic neznamenají. Je to jen číslo a je na nás, jak jej budeme nosit. Hlavní je cítit se skvěle,“ povzbuzovala Eva své sledující.

Následně ukázala svou fotografii krátce před porodem. „Dva dny před bouří. To byl Harold, už to bylo náročné. A plánovala jsem si obarvit obočí, aby mi to slušelo. No, co myslíte. Odkládala jsem to a byla potrestána a jela rodit bez obočí,“ vyprávěla Eva.