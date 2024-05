Fanoušci jsou zhnuseni ze svazových suvenýrů: Lojzo, tomu říkáš fanshop?!

Špatný vtip! Tak komentují fanoušci fanshop, který nechal svazový šéf Alois Hadamczik (71) otevřít pouhý den před začátkem domácího MS. Vypadá to v něm jako u snědeného krámu.

Koupit si originální dres, v němž hrají na šampionátu čeští hokejisté? Zapomeňte! V oficiálním fanshopu jsou k dispozici pouhé čtyři trikoty. Červený a bílý, v nichž našinci nastupovali v Euro Hockey Tour – tedy i s reklamami. A pak ve stejných barvách bez sponzorů – ovšem jen v dětské variantě!

Fandové, kteří na svazový obchod s unikátními suvenýry čekali dlouhé měsíce, jsou zhnuseni. „Ostuda! Tragédie! Holomajzna!“ To jsou jen některé z mnoha naštvaných komentářů na oficiálních kanálech svazu.

Totální blamáž

Čert ale vem hrací dresy. Kvůli licenčním smlouvám je v nabídce nemají ani fanshopy ostatních velkých týmů ze zahraničí. Co je ale neodpustitelné, je pohled na zbylý sortiment!

Vždyť kromě čtyř dresů je ve svazové nabídce šest kšiltovek, trio kulichů, pět mikin, tři trička a dvě šály. Toť kompletní výčet produktů, které se navíc od sebe liší jen jinou barvou, zatímco design zůstává vlastně totožný...

„Sortiment je naprostá zoufalost. Výběr je tristní a to málo, co tam je, tak ne příliš zajímavé,“ shodli se zklamaní fanoušci. Zvlášť u domácího mistrovství, kdy by prodeje mohly trhat rekordy, jde o totální blamáž.