Mrazivá smrt legendárního Hlinky: Manželku uklidňovali prášky!

Kdyby si měl český hokej symbolicky zvolit svého otce, Ivan Hlinka (†54) by platil za žhavého kandidáta. Legendární sportovec se do pamětí příznivců nezapsal pouze jako vynikající útočník, který okusil i slavnou NHL, ale především jako strůjce největšího sportovního úspěchu v českých dějinách v podobě vítězného hokejového olympijského turnaje v Naganu. Pohádkový život ale nečekaně ukončila tragická autonehoda, kterou popisujeme v seriálu Tragické osudy.

V hokejovém světě se málokdy stane, že se ze skvělého hráče stane po ukončení kariéry zároveň i skvělý trenér. Ivanu Hlinkovi se to ale podařilo. Stačí se jen podívat na výčet jeho úspěchů. Coby aktivní hráč nosil kapitánské „céčko“ Litvínova už ve dvaadvaceti letech, tedy ve věku, kdy hokejisté nosili ostatním výstroj. Hlinka už ale v té době platil za přirozeného lídra.

Co se týče reprezentace, tak v té si odbyl premiéru ve dvaceti letech. V jednadvaceti se stal mistrem Evropy a ve dvaadvaceti slavil zisk titulu mistra světa! Na dvě sezony si během komunismu legálně odskočil do NHL, kde válel v dresu Vancouver Canucks. Na střídačku se postavil poprvé v roce 1985, kdy dělal Litvínovu asistenta trenéra.

Coby kouč českého nároďáku debutoval o sedm let později. A hned z toho byl bronz na olympiádě i na MS! Bronzovou placku získal s repre výběrem ještě třikrát. „Když vezmu v úvahu věk, jsem už za polovinou. Ale třeba ten vrchol ještě přijde,“ citoval Hlinku sportovní historik Miloslav Jenšík v knize Zlatá kniha ledního hokeje. A měl pravdu. Vrchol přišel v únoru 1998.

Tehdy se totiž Hlinka nesmazatelně zapsal do českých dějin jako strůjce největšího sportovního úspěchu v podobě vítězství na ZOH v Naganu, kde poprvé startovaly i hvězdy z NHL. Aby toho nebylo málo, o rok později slavil se svými svěřenci další zlatý triumf v podobě zlata na MS v Norsku. Hlinka se ocitl na sportovním vrcholu. Odměnou se mu stala nabídka trénovat Pittsburgh Penguins jakožto první evropský trenér. V té době tak doplnil „českou mafii“, kdy v ocelovém městě hráli třeba Jiří Šlégr, Jaromír Jágr (oba 52) nebo Robert Lang (53). I když se v prvním roce dostal s Penguins do semifinále, v té další byl po úvodních čtyřech prohrách propuštěn.

K národnímu týmu se vrátil v květnu 2004, ovšem to nikdo netušil, že žádný zápas už na střídačce českého výběru neodkoučuje. 16. srpna totiž jel ráno do Litvínova z Karlových Varů, kde proběhlo vyhlášení ankety Zlatá hokejka. Měl zprostředkovat interview s redaktorem Sport magazínu Pavlem Loňkem, ale k tomu už nikdy nedošlo. Hlinkova škodovka totiž utrpěla čelní střet s avií, která vezla pět klecí s prádlem! Náraz bohužel dopadl tak nešťastně, že šel přímo na Hlinkovu stranu. Situace byla o to horší, že oblíbený trenér neměl podle záchranářů ani připoutaný pás.

Kolaps ve výtahu

Ihned po nehodě to ale vypadalo, že šance na záchranu Hlinkova života přeci jen existuje. Hokejový lodivod byl při vědomí a s ošetřujícími zdravotníky komunikoval. Kolem 13. hodiny se ale situace obrátila. Jednomu z nejúspěšnějších hokejistů a trenérů v české i československé historii se v nemocničním výtahu zastavilo srdce! Zdravotníci se jej snažili oživit 40 minut přímo na chodbě, ale marně. Hlinkův život vyhasl o půl druhé odpoledne, tři hodiny po osudné nehodě. „Zranění Ivana Hlinky nebyla slučitelná se životem,“ řekl tehdy pro idnes.cz Roman Brázdil, primář karlovarské nemocnice.

„Já jsem tomu hlavně nevěřila. První, co bylo, tak jsem ho chtěla vidět. Dali mi nějaké prášky na uklidnění a řekli, že se s ním můžu rozloučit,“ smutnila vdova Liběna v pořadu 13. komnata. Život nejen hokejový, ale i ten sportovní, se ten den v Česku zastavil. Národ totiž přišel o hrdinu, který dokázal stmelit české občany tak jako málokterá osoba.