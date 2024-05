Maska pro Dostála: Masaryk nebo DOSTWALL. Co tvůrci dalo zabrat?

Pro Lukáše Dostála, reprezentační jedničku, vytvořil v sezoně už tři masky. Jedna z nich byla dokonce oceněná prestižním webem The Athletic jako druhá nejhezčí v sezoně NHL! Roman Vítek, jinak známý trenér gólmanů florbalové reprezentace, vytvořil i masku, v níž Dostál chytá v Praze. „I s přípravou jsem na ní strávil pět dní,“ říká známý tvůrce, jenž vystupuje pod značkou Foxart. Na masce nechybí třeba lípa, motivační nápis nebo podobizna Tomáše Garrigue Masaryka.

V branži je velkým pojmem. Tvoří masky pro spoustu gólmanů, nejenom hokejových, ale i florbalových. Především v extralize. Naposledy pronikl Roman Vítek i do NHL.

„Tam určitě není snadné se dostat. Jsem za to moc rád,“ reaguje kreslíř, jenž tento talent zdědil po dědečkovi a jeho nadání v mládí rozvíjeli rodiče. Momentálně je jedním z nejslavnějších „airbrusherů“ v Evropě.

Pro Dostála vytvořil jednu z masek, v níž se představil v zámořské sezoně. Při tvorbě neměl úplně volné ruce, musel respektovat přísné regule. Pokud jde o helmu pro mistrovství světa, žádné velké restrikce neměl.

„Souhlas od mezinárodní hokejové federace jsem nepotřeboval. Není to tak přísné jako na olympiádě,“ vysvětluje Vítek, jenž všechno maluje ručně. Ve své dílně v Nemošicích u Pardubic. Je to piplačka. Ale zaručeně ruční práce.

„Zastávám názor, že pokud to neošidíš a všechno odpracuješ, tak se energie a preciznost propíše i do výkonu. Prostě když dobře vypadáš, líp se cítíš a tak i líp chytáš. Takž maska je vyladěná do posledního detailu,“ vysvětluje tvůrce, který dřív chytal ve florbale.

Ale hokej je velkou vášní, takže v posledních letech nastupuje i v hokejové bráně. Rovněž kvůli tomu, aby ještě líp pronikl do trenérského řemesla. „Protože florbal si z hokeje může hodně vzít,“ hlásí Vítek.

Ale zpátky k masce pro Dostála.

Když se brankář z Anaheimu dozvěděl, že bude na domácím šampionátu startovat, poslal mu, jak vypadá jeho výstroj i design dresů. „A dopsal, ať udělám nějakou pecku a je tam hodně bílá barva zepředu a co nejméně červené. Takže proto je maska rozdělena na barevnou a černobílou část,“ vysvětluje uznávaný tvůrce.

Spolu konzultovali jednotlivé prvky, které by neměly chybět. Především Masaryk, první československý prezident. „To je Dostyho velký oblíbenec,“ přiznává Vítek. Je zobrazený na zadní straně v české vlajce.

Dál je tam kousek Brna, aby se nezapomnělo, odkud Dostál pochází. „V modré je logo Transformerů, které si Lukáš ve všech možných formách oblíbil v Ducks. Je tam i jeho přezdívka DOSTWALL. A pochopitelně heslo Nothing is Impossible, které mu do stejného místa a ve stejném fontu kreslím už od naší první společné masky,“ popisuje tvůrce.

„Myslím si, že tohle heslo je velmi výstižné. Mám ho rád,“ říká k tomu sám brankář. „Řídím se tím. Protože je třeba mít sny.“

23letý gólman, jenž má zatím výbornou formu, si celkově design masky hodně pochvaluje. „Charakterizuje všechno,“ má jasno. Především národní symboly, které má v srdci.

Nechybí ani lev. Tradiční symbol reprezentačních gólmanů. Ovšem právě pro Vítka to byla největší výzva. „Nejtěžší byla skica lva se šibalským úsměvem. Protože se kreslila na nejvíc zvlněnou část masky a taky fotku lva s takovým úsměvem úplně nenajdete,“ směje se vyhlášený expert v téhle oblasti.

Vítek kreslil rovněž masku pro Karla Vejmelku, který plní roli trojky. A také pro dva polské brankáře Davida Zabolotného a Tomáše Fučíka.

Gólmani vám potvrdí, že se ke svému prvotřídnímu výkonu potřebují výborně cítit i v masce. Tohle mají splněné. Především díky Vítkovi.