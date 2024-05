Rakouské povstání! Z 1:6 na 6:6 proti Kanadě, v hale bouře. Hrdina: Šílené…

Kdo seděl v aréně, musel tu atmosféru nasát. Byla všudypřítomná, hmatatelná. Jeden gól, druhý… Suveréni z Kanady znervózněli, tribuny ožily. Hnaly trpaslíka na stíhací jízdě proti obrovi, který sice papírově slabšího soupeře zašlápl, ale nerozdrtil.

Rakousko tak mohlo napsat svou pohádku. Mužstvo, které předtím značně potrápilo Švýcarsko, s nímž padlo až gólem v samotném závěru, tentokrát vystoupalo k bodovému zisku.

„Byl to šílený zápas, 1:6 po dvou třetinách. Chtěli jsme se soustředit, abychom dál hráli, zjednodušovali to, forčekovali. Dali jsme nějaké góly, začali jsme si věřit. Po páté brance už jsme věděli, že to přijde. Ještě za 15 let si na ten zápas vzpomeneme,“ popisovala s nadšením největší hvězda Rakušanů Marco Rossi, znající většinu protivníků z NHL, kde nastupuje za Minnesotu.

Právě jeho trefa v čase 59:11 spustila bengál. Měli jste pocit, že se hlediště roztočí. Příznivci v kanadských dresech udiveně koukali na led, zbytek obecenstva slavil. Včetně českých diváků, co přáli jižnímu sousedovi povedenou revoluci.

„Je tu plno našich fanoušků, jsem za ně fakt vděčný. Byla to pro nás čest, jsme pyšní. Při gólu jsem vůbec nepřemýšlel, na to nebyl čas. Dal jsem si puk na bekhend a snažil se ho zvednout, protože vím, že Binnington je hodně agresivní brankář. Chtěl jsem pálit nahoru,“ rozebral Rossi svou akci.

Rakousko je první zemí, která v elitní skupině na světovém šampionátu dotáhla takový deficit a došla si pro prodloužení. Kanadu poslala do kolen.

Nadšený nebyl ani Connor Bedard, jenž se gólově prosadil i ve třetím utkání na turnaji. „Hráli jsme s dobrým týmem, ale tohle by se stávat nemělo. Nejdůležitější je, že jsme nakonec vyhráli. Takový zápas už jsem zažil, hraju dlouho, takže stane se. Určitě nechcete, abyste byli na špatné straně,“ uznal.

Podcenění s dalšími parťáky odmítal. „Samozřejmě jsme toužili hrát trošku lépe. Když jsme vstupovali do třetí třetiny, nechtěli jsme nabídnout šance, dovolit jim povstat. Ale všichni bojovali až do konce, oni dokázali využít příležitosti. Když vedeme, potřebujeme hrát rozhodně jinak,“ zlobil se útočník Dawson Mercer.

Rakouští fanoušci pak ještě dlouho skákali nadšeně před arénou. Úspěch si náležitě užili. Kanadě i Švýcarsku jejich miláčci zavařili život, pozor si na ně musí dávat také Češi. Paradoxem je, že záchranářská situace odvážného celku zatím rozhodně není vyřešena. V tabulce skupiny A zůstává předposlední.

„Jsem na kluky hrdý, i když velké zápasy teprve přijdou. Máme bod s Kanadou, jenže potřebujeme porazit Norsko nebo Velkou Británii. Věříme si. Vždyť za stavu 1:6 jsme nad prodloužením ani nepřemýšleli,“ usmíval se Rossi.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:34. Cozens, 09:21. Guhle, 13:29. Byram, 22:57. McCann, 29:32. Bedard, 37:56. Dubois, 60:15. Tavares Hosté: 10:11. Nissner, 43:14. Baumgartner, 44:08. Schneider, 50:41. Zwerger, 55:56. Schneider, 59:11. Rossi Sestavy Domácí: Binnington (Hofer) – Parayko (A), Power, Oleksiak, Byram, Severson, Guhle, Zellweger – Tavares (C), Dubois, Hagel – Bedard, Paul, Guenther – Mercer, McBain, Tanev – Cozens, McCann, Bunting – Mangiapane (A). Hosté: Madlener (Kickert) – Heinrich (A), Nickl, Unterweger, Wolf, Strong, Maier, Brunner, Stapelfeldt – M. Huber, Nissner, Raffl (C) – Rossi, Zwerger, Schneider – Baumgartner, Haudum, Ganahl (A) – P. Huber, Rohrer, Wukovits. Rozhodčí Ansons (LAT), Heikkinen (FIN) – Hynek (CZE), Zunde (LAT) Stadion O2 arena, Praha Návštěva 14704 diváků