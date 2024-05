Bráchu trenér vyřadil, Pospíšil se vzepřel osudu: Zvažoval jsem konec

Silný a velký chlap, který na ledě budí hrůzu. V bitvě s Američany neuhnul Martin Pospíšil ani před střety s Brady Tkachukem. Přesto se rodák ze Zvolena nestydí za slzy a emoce, které ho po každém dalším duelu na šampionátu přepadávají. Nebrání se. Váží si každého momentu.

„Pořád jsem jako na kolotoči,“ netají Pospíšil. Po vleklých zdravotních peripetiích konečně prorazil v NHL, za Calgary odehrál 63 zápasů, nasbíral 24 bodů (8+16). A 109 trestných minut k tomu. Žádná novinka, první dva roky v juniorské USHL měl trestných minut dohromady 371. Je bodový, kreativní, ale ostrý styl po něm trenéři vždy vyžadovali.

„Vím, že umím dávat góly a sbírat body,“ říká Pospíšil. „Když ale tým zrovna potřebuje něco jiného, musím přitvrdit. Tady mám třeba úplně jinou úlohu, než v klubech. A jsem za to velmi rád. Můžu ukázat, že umím hrát i trošku jiný hokej. I když má DNA ve mně samozřejmě zůstává, takže musím hrát tvrdý hokej a donést na led energii pro tým.“

Paradoxní je, že jeho starší bratr Kristián, opora Komety a člen senzačně bronzového týmu na olympiádě 2022, v reprezentaci právě na přespříliš živelný styl doplatil. „Řekněme, že jsem s ním měl problémy na mistrovství světa, víc to rozebírat nechci,“ řekl na rovinu trenér Craig Ramsay.

Pro mladšího z Pospíšilů to nebyla příjemná zpráva. O společném startu s bratrem v reprezentaci snili odmalička. Přesto vzal rozhodnutí kouče se vším všudy. „Ramsay je člověk, co moc nemluví, ale když něco řekne, všichni jsou v pozoru,“ popisuje své dojmy z první akce pod kanadským matadorem. „Co říká, má hlavu a patu, je to neskutečný profesionál a já jsem velmi rád, že pod ním mohu hrát. Pochopitelně vím, že si na zákroky, které se v Americe nepískají, ale tady ano, musím dávat pozor. Nechci oslabit mužstvo.“

Od ostré hry nehodlá ustupovat ani po sérii těžkých zranění. Jen otřesů mozku měl už pět. „První v roce 2019, poslední na konci roku 2022,“ popisoval pro slovenský web sport.sk. „Tyhle dva byly nejhorší, nemohl jsem se z nich dlouho vzpamatovat. Z prvního jsem se dával dohromady tři měsíce, z posledního skoro pět.“

Pospíšil nemohl dělat prakticky nic. Nezvládal ani jízdu autem. „Špatně mi dělaly třeba jen hlasité zvuky a světlo, nic nepomáhalo. Opravdu jsem se bál, že mi doktoři po testech doporučí s hokejem skončit. V nejtěžších momentech mě podržela rodina a kamarádi. Oni mě zvedli psychicky.“

I díky tomu myšlenky na konec kariéry Pospíšil zahnal. Testy dopadly dobře, cítil se fit. „Dřina se vyplatila, v sezoně konečně přišla i pozvánka do NHL. Cesta to tedy byla hodně trnitá, ale o to víc si všeho vážím. Stejně jako pozvánky na mistrovství světa.“

Riziko dalších zdravotních problémů je pochopitelně velké. „Po pěti otřesech jsem náchylnější na nějaký další, ale musím zaklepat, hlava funguje, jak má. Jen díky tomu mě pustili na led,“ oddechl si Pospíšil.

Během zápasů se nešetří, ale bezhlavě do všech soubojů už také zdaleka nechodí. „Snažím se přemýšlet nad stylem hry, musím být na ledě chytřejší. Možná to přichází i věkem,“ pousmál se. „Ani bitky, které po mně chtěli na farmě, nevyhledávám. Ale když to přijde? Nebo když to bude tým potřebovat? Pokud mi někdo sestřelí spoluhráče, nebudu se na to jen tak s úsměvem dívat...“

Na světovém šampionátu ukazuje především hokejové umění. Hraje účelně, jednoduše a pro tým. V centru zámořské formace s Milošem Kelemenem a Pavolem Regendou si vedou výborně. Trenér Ramsay je nechválí pouze za kanadské body, kterých za tři zápasy společně nastřádali už 11 (Pospíšil 2+4, Kelemen 2+2, Regenda 0+1). Ale hlavně za poctivou práci.

„Martin píše krásný příběh,“ ocenil kouč slovenského týmu. „Všichni kolem chtějí hrát s ním, všichni ho mají rádi. Přinesl spoustu dobrých věcí, které jsme po něm chtěli a které potřebujeme. Je nedílnou součástí procesu a naší cesty.“