Rychlík Flek a čahoun Kondelík v jedné lajně: Spojte naše těla

Jsou sólisty extraligového orchestru, jenže v tělesu Radima Rulíka (58) hrajou tak trošku druhé housle. Ale zato čistě a krásně. Habán Jáchym Kondelík (24) společně s Jakubem Flekem (31) rychle našli ve čtvrté brázdě společnou notu.

Pardál z Komety už je v reprezentaci ostříleným mazákem. 173 centimetrů a 76 kilo živé váhy plné energie. A s bodyguardem za zády může i přiostřit. Kdyby si na něj někdo troufal, čahoun z Motoru (210 cm a 107 kg) v cuku letu přiletí zjednat pořádek: „Hej, hej, hej. Děje se tady něco?“ A je klid! Kondelík je totiž druhým nejvyšším plejerem turnaje. A Flek druhým nejmenším. V průměru ale mají oba ideální míry (187 cm a 91,5 kg). A kdyby skloubili kromě muskulatury i dovednost … „Tak bychom teď asi nehráli tady, ale někde jinde,“ smějí se.

Velký a malý. Dohromady to ale funguje perfektně, ne?

Kondelík: „Kuba má můj respekt. V extralize jsem ho totiž nikdy nemohl chytit. Tady mu přidávám centimetry a on mě na oplátku právě rychlost, která mi chybí. Doplňujeme se skvěle.“



Kubo, mít za zády takového habána, to jde samo, co?

Flek: „Když vletím do rohu a někdo mě tam přimáčkne, hned vím, že Jáchym přijede. V lize všem dokázal, jak je skvělý. Díru do světa podle mě neudělá jen tady.“



Takže všechno klape ideálně.

Flek: „Naše práce je brát soupeřům sílu, dělat jim to těžké. Vybojovat fauly.“ Kondelík: „Přesně. Takových pět přesilovek už jsme udělali. My máme dodávat energii. Případné góly jsou bonus.“



Na to jsou v týmu jiní.

Kondelík: „Bereme roli, jakou máme, poněvadž chápeme, že tady jsou kluci s ofenzivními schopnostmi světové extratřídy.“



Chtěli byste se na pár zápasů převtělit jeden do druhého?

Kondelík: „Strašně rád bych si to zkusil. Mít takovou rychlost…“

Flek: „Já taky. Stejně nastavená hlava, ale v jiném těle. Kolikrát bych to chtěl zkusit i mimo hokej.“

Kondelík: „Flíček by to měl těžké. Vždycky by si myslel, že někoho objede, ale najednou by to nešlo. Zase by to ale více řezal.“

Flek: „Jasně.“

Kondelík: „Ale nejlepší by bylo, mít naše vlastnosti v jednom těle. Být rychlý a ještě takhle velký, to by bylo super.“

Flek: „Ale to bychom teď asi nehráli tady, ale někde jinde.“ (smích)



Kubo, byla pro vás menší postava někdy hokejovým hendikepem?

Flek: „Od hokeje mě odrazovali natolik, že jsem s ním v sedmnácti praštil.



Prosím?

Flek: „To když mě z dorostu v Plzni poslali do Třemošné. V hokeji jsem tehdy neviděl budoucnost. Říkal jsem si, že moje priority budou asi jinde. Rok jsem nehrál a věnoval se pro srandu florbalu. Jen proto, abych něco dělal.“



Ale vrátil jste se silnější?

Flek: „Řekl si, že z výšky udělám přednost. Začal jsem hodně pracovat na výbušnosti. Měl jsem vzory jako Martin Straka, David Výborný. Byli podobného vzrůstu jako já a přitom hráli NHL na totální úrovni. Teď už v tom hendikep nevidím. Spíš naopak.“



Jáchyme, koho jste měl za vzor vy?

Kondelík: „Tátu. Taky jsem obdivoval jeho německé spoluhráče, které ani nikdo pořádně nezná. S mojí výškou mě od hokeje nikdo neodrazoval, spíš naopak. Kdybych hrál před dvaceti roky, vzali by mě do NHL jen díky postavě! Za poslední léta se ale hra hodně změnila, takže je asi lepší být menší, zato živější. Proto jsem na nohách hodně makal. Víc už jsem pro to udělat nemohl.“

Víc vás asi výška omezuje v osobním životě, že?

Kondelík: „Mám takové běžné problémy vysokého člověka.“



Třeba?

Kondelík: „Třeba futra.“



Ale žádnou bouli na čele nevidím…

Kondelík: „Párkrát jsem si už dal. Nejvíc mi ale dává zabrat postel. Poslední měsíc jsem se moc nevyspal, protože jsem z domova zvyklý, že ji mám prodlouženou.“



Jak to řešíte?

Kondelík: „Mám už svoje triky.“



Rozumím. Spíte na zemi?

Kondelík: „Ne. Mám spíš nohu jakoby z postele opřenou o zem.“



Aha. Na ledě ale vypadáte svěže. Hodně vás ženou dopředu fanoušci?

Flek: „Je to moje čtvrté mistrovství. První bylo covidové, to bylo divadlo, ale tady je to neskutečné. Češi ukázali, že jsou nejlepší na světě. Všichni si to užíváme. Když bouří hala, nakopne vás to.“



Teď příznivci netrpělivě sledují situaci v zámoří, odkud ještě můžou dorazit posily v čele s Davidem Pastrňákem. Jak to vnímáte vy?

Flek: „My jsme profíci a tohle necháváme na trenérech. Jsme tady, abychom hráli hokej a reprezentovali republiku a ne koukali, kdo může přijet ze zámoří.“ Kondelík: „Kdybychom si měli vybrat, jestli skončíme s námi v sestavě ve čtvrtfinále, nebo budeme mít medaili se třema hráči extratřídy z NHL, tak bychom všichni z lajny brali placku.“



K ní by teoreticky mohl přispět hlavně David Pastrňák, co?

Flek: „Když se ta možnost, aby přijel nejlepší hráč země, nabídne, bude to pro všechny fantazie. Je jasné, že to ze sestavy někdo odnese, ale s tím se musíme vyrovnat.“

Kondelík: „Nikdo z nás kvůli tomu nebude naštvaný.“