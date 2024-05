Gudas trefil Kondelíka: Přátelské poplácání. Pastu chválil za bitku

Čeká vás první domácí mistrovství světa. Je to velká změna?

„Nejvíc je to znát, když jdeme někam na kafe nebo na oběd, že se nemusíme bavit anglicky. To je super. Nemůžu říct, že bychom si připouštěli tlak, nebo že by si v kabině někdo na něco stěžoval. Snažíme se všechno dát stranou a soustředit se sami na sebe. Jestli si kluci potřebují vypnout internet nebo nějaké aplikace, záleží na nich. Ale že by to vyloženě prožíval, nebo si připouštěl tlak, to ne. Všichni víme, že bude velký. Proto si myslím, že taky brali kluky, kteří jsou na to psychicky připravení.“

Souvisí s tím i volba kapitána a asistentů, abyste pomohli mladším se s tím vyrovnat?

„Budeme se snažit, jak to půjde. Jde o to, abychom si v kabině věci řekli, sami se navzájem podrželi, když uvidíme, že to někdo úplně nezvládá, abychom tady pro něj byli. Určitě to má svoje důvody.“

Jak se oprošťujete od tlaku vy?

„Nemůžu říct, že vypínám internet. Stejně jako že bych někoho vyloženě sledoval, nebo četl něco konkrétního. Spíš se soustředím na rodinku, když tady můžou být a dorazí. Takhle to dělám normálně, není to pro mě žádná velká změna. Spíš mě těší, že mám rodinku tak blízko a můžou dorazit, když potřebují a mají volno ze školy. To je určitě speciální.“

Jak probíhala volba kapitána?

„Všichni se shodli, že Roman ( Červenka ) je ten správný člověk. Všichni s tím souhlasíme, nemyslím, že si můžeme přát lepšího člověka, aby nás vedl. Ukázal už, že je skvělý lídr, je super tam mít člověka, který ví, co v dané situaci říct. Vždycky hraje na správném místě, dokáže dát gól. Všichni kluci se za něj určitě postaví. Jsme nadšení, že ho můžeme následovat.“

Vy budete Červenkovi s Ondřejem Palátem dělat asistenty.

„Je to pocta. Ne každému se to povede, těším se na zápasy, co jsou před námi, že odvedeme co nejlepší výkon pro fanoušky.“

Tím, že bydlíte u haly, schováváte se v hotelu, nebo chodíte někam jinam?

„Máme v hotelu prostor, kde si můžeme sednout ven. Kluci, co bydlí v Praze, znají svá místa, kam chodí a kde jsou třeba jen dva tři stoly. Netvrdím, že se úplně schováváme, ale že bychom někde byli vyloženě na očích, to se taky říct nedá. Když máme obědy, večeře, jsme většinou na hotelu. Měli jsme ještě dva dny, kdy jsme mohli někam s rodinkou nebo se známými. Ale to taky končí.“

Kolik zápasů vaše rodina uvidí?

„Manželka s dětmi přijde na dřívější zápasy, protože děti chodí do školy. Asi by začátky v půl deváté večer úplně nedaly, půjdou na ty od čtyř. Na rozhodující utkání už budou mít na výběr. Když tak půjdou o hodinu později do školy a manželka napíše omluvenky. Mám velkou rodinku, v průběhu mistrovství se tady otočí všichni.“

Kolik zájemců jste musel odmítnout?

„Spoustu. Ale všichni věděli, že s lístky to letos nebude jednoduché. Rodinka má přednost, a pokud nějaké zbudou navíc, dostane se na další. Ale nemyslím, že to bude můj případ.“

Na co jste se zaměřili při tréninku v poslední den před začátkem turnajem?

„Na spoustu věcí. Pořád něco pilujeme. Myslím, že celý šampionát budeme pilovat dál. Pořád je v čem se zlepšovat. Pracujeme na hře ve středním pásmu, na defenzivě, založení útoku, vhazování, přebírání si v našem pásmu, abychom zbytečně neodevzdávali kotouče a naopak se drželi na puku, když můžeme, vyvinuli tlak, pokud se dá, a naopak, kdy si na ně počkat.“

Na tréninku jste jemně sundal Jáchyma Kondelíka. Můžou se fanoušci těšit na vaši tvrdou hru?

„Jasný. Jak se naskytne možnost, určitě tam někde budu. S Jáchymem jsme o sebe jenom tak jemně zakopli. Takové přátelské poplácání. Je potřeba si trochu zvednout náladu.“

Jste připravený tuhle roli mít i v týmu, zastat se spoluhráčů?

„Určitě. Byla to moje role vždycky. Máme tady super partu, nedá se říct, že by se někdo za druhého nepostavil. Nebudu to jen já, bude tady spousta dalších kluků, kteří se podpoří a budou mít naopak záda všech ostatních.“

Sledoval jste v noci Davida Patrňáka, jak se popral s floridským Matthewem Tkachukem?

„Viděl jsem kousek. Super, že do toho šel. Proč ne? Prohrávali, ukázal celému týmu, že udělá cokoli, aby se vyhrálo. Moc mu to přeju.“

Ondřej Palát v Brně poslal za mantinel švýcarského hráče. Říkal, že jste na něj až žárlil.

„Přesně tak. Taky to ale potřebuju vidět z druhé strany. Koukal jsem na zápas z hlediště, bylo super sledovat to a vidět i z opakovaného záběru. Hit se mu taky povedl. Jsem nadšenej, že tady hraje víc kluků takhle do těla.

Jste rádi, že přípravy už končí a začne se naostro?

„Jo, Už se těším. Bylo to, nechci říct dlouhé, ale už jsem se časově přehodil, takže můžeme začít.“