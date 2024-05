Nedoceněný Palát: chyba Tampy, že se ho zbavila. Zvedá tým o level výš

Je to s podivem, ale právě s Dány míval český národní tým v posledních letech nečekané problémy. Ty tentokrát překonal, ačkoli ani teď se to neobešlo bez porodních bolestí. Při vítězství 7:4 se premiérově na turnaji trefil Dominik Kubalík. A zářil Ondřej Palát (1+1). Nebylo proto divu, že právě toho zvolili experti deníku Sport Zbyněk Irgl a Jaroslav Špaček nejlepším hráčem zápasu.

„Výrazně pomáhá při detailech, v malých věcech. Je silný u mantinelu, pokryje si puk, před gólem Dominika Kubalíka, u kterého měl asistenci, se krásně otočil ve středním pásmu, pak vyslal spoluhráče do přečíslení. Ta trefa byla hlavně jeho práce. K tomu přičtěme práci před bránou a skvělou střelu. Nekazí přihrávky, celý tým i lajnu posouvá o level výš,“ rozplýval se naganský šampion Jaroslav Špaček, jenž zároveň na šampionátu fandí svému synovi Davidovi, objevu letošní nominace.

V létě 2022 Palát po deseti letech opustil Tampu Bay. V dresu „Blesků“ posbíral v 628 zápasech 280 bodů a výrazně přispěl k zisku dvou Stanley Cupů. Následně klub ze státu Florida přišel o několik opor, započal generační výměnu a potřeboval se vejít do platového stropu. Mezi odchody jste našli právě i Paláta. Od té doby to Tampě v play off (možná právě proto) už nevychází a od zisku Stanley Cupu zůstala v posledních dvou sezonách na míle daleko.

„Tampa si musí drbat hlavu. On je tím článkem, který by jí pomohl v postupu přes první, druhé kolo play off. On rozhodoval vyrovnané zápasy, dával góly v prodloužení. Sice stále mají Kučerova, Stamkose, ale takový hráč z druhé, třetí lajny jim chybí. Teď zjišťují, že mohli obětovat někoho jiného a Paliče si nechat,“ pokračoval „Špágr“ na adresu útočníka, jenž byl v roce 2022 v okruhu kandidátů na titul MVP hráče v play off.

„Navíc rozhodně nepatřil mezi nejlépe placené hráče, nebyl na osmi až deseti milionech dolarů,“ přitakal Zbyněk Irgl na téma problematiky platového stropu, který Tampa tehdy řešila.

33letý forvard a „dělník“ ledu nepatří mezi obletované hráče NHL, za celé ty roky ho za oceánem dost možná nedokázali patřičně ocenit. Naopak je hvězdou pro české fanoušky. Jakási sláva mu ovšem nechybí, sám nevyhledává pozornost reflektorů. „Ohromně skromný kluk, ale na veřejnosti ho nevídám. Jen pak zase v NHL, když dává góly,“ usmál se Špaček.

Jen slova obdivu pro něj má Irgl coby ostravský rodák a patriot moravskoslezského regionu. Palát totiž pochází z nedalekého Frýdku-Místku. „Krásný příklad pro mladé kluky. Je skromný, pokorný, ale zároveň sebevědomý.“

V rámci iSport studia během utkání s Dánskem experti rovněž sledovali stoupající výkony zadáka Tomáše Kundrátka. „Když se vracel z Ameriky, přišel mi trochu rozlítaný. Teď se srovnal. Ví, jaká je jeho role, v jakých pozicích má stát. Blokuje střely, dokáže zaútočit, přizpůsobil se stylu třineckého hokeje,“ všímá si Špaček. „Za mě je to jeden z nejlepších obránců extraligy,“ má jasno Irgl, jenž má Kundrátka pravidelně na očích během domácích zápasů třineckých Ocelářů.

V prémiové části se kromě mnoha jiného dozvíte detaily a střípky ze startu kariéry Davida Špačka, syna trojnásobného mistra světa a držitele zlata a bronzu z olympijských her, jenž byl hostem podcastu Zimák. V jakém momentu začala Davidova hra raketově stoupat, a proč jej otec, slavný bývalý obránce, neučil bruslit? Jak mu pomohla kanadská juniorka a jak se pro něj hledal vhodný klub, který mu měl pomoci v rozvoji?

Nejen to se dozvíte v celém VIDEU.

Celé pozápasové studio: Nedoceněný Palát, klíčový muž nároďáku: chyba Tampy, že se ho zbavila Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video