Rulíkův výběr před MS: Vyhodil jména. Úspěch i maléry půjdou za ním

Nominace Radima Rulíka na jeho první velkou akci je... odvážná. A to tak, že dost. Trenér při ní ukázal, že má sebevědomí si udělat se svým štábem, co bude chtít. Jen pokud si projedete soupisky ostatních týmů, které se chystají vyrazit do Prahy, a podíváte se do kalendáře? Polknete. Česko bude čelit se svým evropským jádrem extrémní zámořské kvalitě a čas všechno týdny ladit moc není. Finsko NHL taky neřeší, ale těží ze své dlouhodobé souhry. Národní tým ji začne bušit od úterý.