Jágr se fotil se sparťany: Přísná podmínka!

Sami to sice umí lépe s kopačákem než s pukem, ale hokejové šílenství se jim nevyhlo! Sparťané si z bojů o titul odskočili do pražské O2 areny, kde ve středu sledovali duel mezi Českem a Dánskem. Na zimáku navíc potkali legendu, kterou požádali o společnou fotku. Nebylo to ale jen tak!