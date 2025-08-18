Předplatné

Dynamo slaví: výhra po roce a čtvrt, proslov i slzy. Jaké jsou kroky majitelky?

Zlín čeká lepší budoucnost než Slovácko, v Brně roste talent pro ligu. Vydrží forma Ústí?
Jiří Skalák se snaží odvrátit míč před vlastní bránou
České Budějovice po roce a čtvrt vyhrály ligový zápas
Chukwudi Igbokwe rozhodl o výhře Budějovic na Žižkově
Fotbalisté českobudějovického Dynama se radují z branky
Fotbalisté Opavy oslavili návrat na svůj stadion výhrou nad Českými Budějovicemi
Fotbalisté Opavy oslavili návrat na svůj stadion výhrou nad Českými Budějovicemi
Jonáš Bartoš
Chance Národní Liga
V sobotu dopoledne budějovický klub zaplavila euforie. Výhra 1:0 na Žižkově není jen běžným víkendovým výsledkem. Dynamo, které se po turbulentním období staví na nohy ve druhé lize, slavilo výhru poprvé od května 2024. Hráči, realizační tým, zaměstnanci i fanoušci si tříbodový zisk maximálně užili. Spokojená musí být i Dorothy Nneka Ede, která oficiálně zaštiťuje zahraniční majitele. Jak klub po letní změně vlastnické struktury aktuálně funguje?

Dynamo oslavilo první výhru ve druholigové sezoně až v šestém kole, s pěti body je aktuálně na 13. místě tabulky. V sobotu dopoledne na Žižkově rozhodla branka nigerijské posily do útoku Chukwudiho Igbokweho (23) ze čtvrté minuty zápasu. Krásný fotbal se na ikonickém stadionu v Praze úplně nehrál, ale hosté náskok udrželi a po dlouhé době si zakřičeli vítězný pokřik.

Dynamo, loňský jasný sestupující z nejvyšší soutěže, slavil výhru v soutěžním utkání (vyjma MOL Cupu) naposledy 30. května 2024. Doma v baráži o udržení v lize zdolalo Táborsko 2:1, následná remíza 1:1 klub zachránila alespoň na další rok v Chance Lize. Uplynulá sezona

