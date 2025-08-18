Dynamo slaví: výhra po roce a čtvrt, proslov i slzy. Jaké jsou kroky majitelky?
V sobotu dopoledne budějovický klub zaplavila euforie. Výhra 1:0 na Žižkově není jen běžným víkendovým výsledkem. Dynamo, které se po turbulentním období staví na nohy ve druhé lize, slavilo výhru poprvé od května 2024. Hráči, realizační tým, zaměstnanci i fanoušci si tříbodový zisk maximálně užili. Spokojená musí být i Dorothy Nneka Ede, která oficiálně zaštiťuje zahraniční majitele. Jak klub po letní změně vlastnické struktury aktuálně funguje?
Dynamo oslavilo první výhru ve druholigové sezoně až v šestém kole, s pěti body je aktuálně na 13. místě tabulky. V sobotu dopoledne na Žižkově rozhodla branka nigerijské posily do útoku Chukwudiho Igbokweho (23) ze čtvrté minuty zápasu. Krásný fotbal se na ikonickém stadionu v Praze úplně nehrál, ale hosté náskok udrželi a po dlouhé době si zakřičeli vítězný pokřik.
Dynamo, loňský jasný sestupující z nejvyšší soutěže, slavil výhru v soutěžním utkání (vyjma MOL Cupu) naposledy 30. května 2024. Doma v baráži o udržení v lize zdolalo Táborsko 2:1, následná remíza 1:1 klub zachránila alespoň na další rok v Chance Lize. Uplynulá sezona